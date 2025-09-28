Brunelli’s contará con 3 restaurantes en Tenerife: su horno es único en Canarias

Brunelli’s Steakhouse, el restaurante del Grupo Loro Parque, celebra estos días su décimo aniversario consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de Canarias y España.
Desde su apertura en el barrio de Punta Brava (Puerto de la Cruz) en 2015, Brunelli’s ha revolucionado la experiencia de la carne en la isla con su horno Southbend, único en Canarias y capaz de alcanzar los 800°C, y ha vuelto a ser reconocido, por cuarta vez, como Restaurante Recomendado en la Guía Michelin.
El vicepresidente de Loro Parque, Christoph Kiessling, aprovechó la celebración del décimo aniversario del Brunelli’s para reconocer que el éxito de este steakhouse les ha motivado para anunciar nuevas aperturas. Una de ellas ya se había informado a la prensa, la de Santa Cruz, prevista para 2026 en la avenida de Anaga, y otra todavía en proyecto que irá ubicada en el municipio de Adeje, donde la empresa ya cuenta con el parque acuático Siam Park.
El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiesling, ha señalado que “estos diez años de Brunelli’s nos llenan de orgullo. Brunelli’s ha sabido combinar calidad, innovación y hospitalidad, convirtiéndose en un destino gastronómico imprescindible. Ahora iniciamos una nueva etapa, con mucha ilusión, para llevar esta experiencia a Santa Cruz y seguir creciendo junto a nuestros clientes”.
Christoph Kiessling, en un almuerzo con los medios informativos, aprovechó para ahondar en los detalles del futuro local ubicado en la avenida de Anaga, donde antiguamente había un restaurante chino que cerró en 2012, frente a la actual terminal de cruceros y que contará con una superficie de más de 507 metros cuadrados.
El edificio, que fue calificado de espectacular, será acristalado, de dos plantas, una terraza y un ‘rooftop’, cuyos planos presentó a los medios de comunicación. Por supuesto, la empresa apuesta de nuevo por el horno Southbend, único en Canarias y probablemente también en España capaz de alcanzar los 800 °C. Christoph Kiessling compartió con los medios de comunicación un menú que homenajea este décimo aniversario del ‘steak house’.
De entrada el almuerzo comenzó con un rabo de toro con emulsión de steak tartar sobre pan brioche, seguido de una ensalada Brunelli`s, cultivada en la huerta del Loro Parque, con foie. A continuación una bouillabaisse con bogavante, que estaba muy sabrosa.
El plato fuerte fue un solomillo de Angus, en su justo punto, y que demuestra la excelencia del horno Southbend, acompañado de unas miniverduras de temporada y papas frita. De postre una particular versión del cheese cake.