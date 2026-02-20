Canarias celebra el centenario del nacimiento de Manolo Millares en el Centro de Arte La Regenta

El Centro de Arte La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria, inaugura este viernes (20.30 horas) Manolo Millares. Centenario, un proyecto expositivo que conmemora el aniversario del nacimiento del artista (Las Palmas de Gran Canaria, 1926-Madrid, 1972). La muestra, que podrá visitarse hasta el 14 de marzo, reúne una veintena de obras que recorren la trayectoria de un creador que influyó de manera decisiva en la renovación de los lenguajes plásticos en la posguerra española.
Las piezas seleccionadas forman parte de las colecciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del Gobierno autonómico, TEA Tenerife Espacio de las Artes (Cabildo de Tenerife) y el Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC, Cabildo de Lanzarote).
La exposición fue presentada ayer jueves por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín; el viceconsejero regional de Cultura, Horacio Umpiérrez, y el edil de esa misma área en el Ayuntamiento de la capital grancanaria, Josué Íñiguez.
ARPILLERA
La actividad de Manolo Millares, tanto en Canarias como en los movimientos de vanguardia internacional, le convierte en referente de la creación insular y una de las firmas más destacadas del arte español del siglo XX. Pese a su temprano fallecimiento, desarrolló una obra personal e inconfundible, construida desde criterios estéticos innovadores. Su interés por la materia lo llevó a experimentar con materiales poco convencionales como la arpillera, que convirtió en eje de su producción desde mediados de los años 50.
El artista explora conflictos entre elementos opuestos, como vida y muerte o destrucción y creación, y convierte la propia materia que remite a las momias aborígenes canarias en un vínculo entre la tradición y la plástica contemporánea. Manolo Millares. Centenario reúne una selección de su producción más madura, desde finales de los años 50 hasta sus últimas obras de comienzos de los 70, incluyendo algunas de sus icónicas arpilleras, así como pinturas sobre papel y dibujos a tinta.