Canarias despliega su proyección innovadora en Málaga Transfiere

Más de cien profesionales de la administración y del sector privado han acudido de manera coordinada a la XV edición del Foro Transfiere de Málaga, como ya hicieran en la pasada edición. La estrategia del ecosistema de innovación y conocimiento de las islas se basa en desarrollar un plan de acción conjunto y proyectar una imagen unificada. Esa fórmula está permitiendo que la industria continúe creciendo al ritmo que lo hace en Canarias.
Canarias registró en 2025, según datos de Proexca, un volumen de negocio de 430.000 € vinculado a acciones de Promoción Exterior del sector tecnológico, así como una potencial inversión de 8,5 millones de euros a través del área de Invertir en Canarias. En 2024, esa potencial inversión se situó en 3 millones de euros. La evolución confirma el creciente atractivo del archipiélago para el desarrollo de esta industria.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín; el viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello; el vicepresidente de Economía e Internacionalización y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega; y el director general de Proyectos Estratégicos, David Pérez Dionis, coincidieron en esta idea durante la inauguración del stand de 250 metros² “Canarias, nuestra mejor versión”, celebrada este martes.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, apuntó que “Canarias acude a Málaga Transfiere como un auténtico sistema de innovación, con un ecosistema coordinado en el que instituciones públicas, universidades, parques tecnológicos y empresas trabajan de forma conjunta para convertir el conocimiento en oportunidades reales”.
En este sentido, subrayó que “nuestro objetivo no es solo estar presentes, sino transferir conocimiento, generar innovación aplicable, impulsar el crecimiento de nuestras empresas tecnológicas y crear empleo cualificado en las islas. En definitiva, Canarias aterriza en Málaga como un hub atlántico de innovación entre Europa, África y América”, concluyó.
Por su parte, el viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, señaló que “Esta cita de referencia es siempre una oportunidad para poner en valor el tejido empresarial canario en el ámbito de la innovación y la apuesta decidida por construir una Canarias del futuro aprovechando nuestro talento. Casos de éxito que hoy son una realidad y que representan el mejor ejemplo del potencial que tiene nuestra tierra cuando conocimiento, emprendimiento y visión estratégica caminan de la mano”.
Asimismo, añadió que “Estamos hablando no solo de innovación, sino de una auténtica apuesta de futuro para la generación de empleo estable y cada vez más cualificado, vinculado al conocimiento, la tecnología y la mejora de nuestra competitividad a nivel internacional. Ese es el modelo que queremos consolidar: una Canarias que transforma talento en oportunidades y crecimiento en progreso compartido”.
Junto a ellos acudieron representantes de los cabildos insulares, así como de las dos universidades públicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y su Living Lab, y Universidad de La Laguna y su Fundación ULL; los parques tecnológicos Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico ULPGC, Parque Científico y Tecnológico de Tenerife PCTT y Parque Tecnológico de Fuerteventura PTFUE; la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información ACIISI; el Instituto Tecnológico de Canarias ITC; la red EEN; el Instituto de Astrofísica de Canarias IAC; la Zona Especial Canaria ZEC; el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica CET; el Clúster Agrotech Canarias; la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria SPEGC; Why Tenerife y Emerge, entre otros.
La apuesta por este sector se refleja también en el presupuesto autonómico. El Gobierno de Canarias ha incrementado para 2026 la partida destinada a universidades, ciencia y cultura hasta los 424 millones de euros, orientados a fortalecer la investigación y la formación científica. Por su parte, la Red CIDE, que agrupa a 27 centros de innovación en las islas, atrajo más de 15,6 millones de euros en financiación para proyectos de I+D+i en 2025, ofreciendo asesoramiento a más de 1.500 empresas.
Las protagonistas, las empresas
Una quincena de empresas y startups canarias participan en esta feria con una agenda activa de reuniones que se desarrollarán durante los dos días de encuentro en el stand de Canarias. Asimismo, presentarán sus proyectos e iniciativas ante una audiencia estimada de más de 600 empresas participantes y potenciales partners.
Transfiere se ha consolidado como el mayor evento de España en el que investigadores de universidades pueden presentar directamente sus patentes y proyectos a inversores y grandes empresas.
Además, la canaria Maica Amador, CEO de Sparkling Tech Solutions, ha sido elegida como TOP Speaker por parte de la organización y formará parte del elenco de las 12 personalidades de influencia de esta industria. Junto a ella participan PADWORD, Arquimea Research Center, Qraneos, Tecnofly Canarias, Binhex Systems Solutions, Dattech Digital, Zetta10, HMS Intelligence International Engineering Development, MNX Online, Icod Systems, Sparkling Tech Solutions, Proyectran, DESIC y Atrineo Iberia.