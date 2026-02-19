Canarias lleva su ‘ecosistema de innovación’ al foro Transfiere 2026

“Reforzar el posicionamiento de Canarias como hub atlántico de innovación”. Con este objetivo, marcado por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, más de 100 profesionales y 50 empresas de las Islas se darán cita del 24 al 26 de febrero en el foro Transfiere, en Málaga.
El Archipiélago participa por segundo año consecutivo en este “evento de referencia a nivel europeo en transferencia de conocimiento” y lo hará, como en la edición pasada, con una sola voz. “Existe un ecosistema coordinado: no acuden universidades o empresas de manera aislada, sino todo el conjunto. Ya lo hicimos el año pasado y nos dio un gran impulso”.
Presidencia del Gobierno, Proexca, el Instituto Tecnológico de Canarias, las dos universidades públicas y el tejido empresarial irán de la mano en lo que, según indican desde el Gobierno autonómico, será “la mayor delegación que se haya desplazado nunca a una feria de estas características”. Además, Canarias participará como Premium Partner, “lo que nos da mayor visibilidad, participación en paneles y un espacio propio que integra a todo el ecosistema”, explicó Machín durante la presentación de ayer.
Para el viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, este encuentro supone una oportunidad para presentar “quiénes somos en un contexto global”. De este modo, frente a un imaginario colectivo que muchas veces percibe la lejanía y la fragmentación del territorio canario como una desventaja para su desarrollo, Alfonso Cabello reivindica “con talento, transferencia de conocimiento, innovación y resiliencia”. Una fórmula que, asegura, “llevaremos a Málaga para mostrar nuestra mejor versión”.
“Un antes y un después”
Entre las 50 empresas que asistirán la próxima semana a este foro científico europeo se encuentra la joven startup Sparkling Tech Solution. La compañía, nacida en 2024 y vinculada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desarrolla herramientas digitales que combinan neurociencia, inteligencia artificial y videojuegos para analizar y mejorar el comportamiento humano.
“Somos una startup que fusiona inteligencia artificial aplicada a videojuegos para detectar de forma precoz el deterioro cognitivo”, expuso ayer su CEO y fundadora, Maica Amador, quien además es una de las 15 personas Top Speakers elegidas por los organizadores del evento para realizar un speech. En su caso, también estuvo presente en la pasada edición de Málaga Transfiere, lo que supuso, según apunta, “un antes y un después para nuestra empresa. Desde entonces hemos generado consorcios y colaboraciones”.
Asimismo, la joven emprendedora destaca que su presencia en esta feria “no es solo una medalla individual”, sino también “una forma de visibilizar que en Canarias hay talento y que, más allá del turismo, podemos exportar innovación”.
Acento canario
La voluntad por parte de Canarias es clara. “No se trata solo de asistir, sino de estar alineados estratégicamente”, afirma la consejera Migdalia Machín. Según detalló ayer, la hoja de ruta del Ejecutivo está fijada: “trabajar directamente con el ecosistema”, una comunidad formada por empresas, startups, parques científicos, cabildos, universidades públicas y centros tecnológicos, “que destaca por sus proyectos en inteligencia artificial, sostenibilidad, innovación disruptiva y turismo apoyado en nuevas tecnologías”.
También hizo referencia a este “ecosistema de empresas públicas y privadas” el viceconsejero Alfonso Cabello, destacando su importancia en la transferencia de conocimiento entre las universidades públicas y el tejido productivo. “Hablamos de ofrecer soluciones a problemas reales mediante tecnología y conocimiento científico, y me gusta pensar que existe un ‘acento canario’ en la forma de generar soluciones desde Canarias hacia el mundo”, añadió.
Este “acento canario” tratará de alzar su voz en unos días en Málaga, ciudad que “ha sido capaz de generar un dinamismo importante dentro del territorio español”. En este sentido, Cabello considera que “Canarias también está dando pasos muy relevantes”, siendo eventos como este una oportunidad para seguir construyendo sinergias con otros territorios.