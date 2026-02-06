Canarias mantiene el 31% de pobreza pese a los récords en turismo y empleo

Canarias mantuvo el 31,2% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) en 2025 -mismo porcentaje que el año anterior-, lo que la sitúa como la cuarta comunidad con peores registros, mientras que la media estatal es del 25,7% -0,1 puntos menos, pese al récord, turístico y el máximo histórico en empleo en la Islas.
A pesar de cifras macroeconómicas positivas, como los récords en llegada de turistas y en ingresos absolutos en los últimos tres años, alcanzar datos laborales históricos de 1.043.000 personas ocupadas en 2025, y registrar un crecimiento económico superior al 3% el curso pasado, esta riqueza no se traduce en una mejora real de las condiciones de vida de los canarios, al contar con salarios bajos e insuficientes para afrontar el coste de la vida, marcado por un precio de la vivienda disparado por la especulación y una cesta de la compra cuyo coste es imposible de afrontar.
Vinculados a factores como la pobreza, la precariedad o inestabilidad laboral y la dificultad para acceder a la vivienda está el incremento de la prevalencia de los trastornos de salud mental, ya entre el 20 y el 25% de la población y con un aumento en la demanda asistencial del 25 al 30% en los últimos cinco años, los preocupantes registros de suicidios y el alto consumo de ansiolíticos, tranquilizantes, benzodiacepinas y antidepresivos, como indicadores del impacto de la crisis de salud mental.
La Encuesta de Condiciones de Vida (2025) del Instituto Nacional de Estadística (INE) constata que casi un tercio de los canarios se hallan en riesgo de pobreza y/o exclusión social, de ellos casi un 23% en riesgo pobreza, mientras el 9,3% de la población canaria tiene carencia material y social severa, y un 11,6% convive en hogares con baja intensidad en el empleo (trabajar solo unos días al mes o pocas horas diarias: opera al 20% o menos de su capacidad laboral potencial).
El Archipiélago se ha situado como la cuarta comunidad en la tasa Arope, solo por detrás de Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34,0%) y Región de Murcia (32,5%), al margen de las ciudades de Ceuta y Melilla, con un 40,8% y un 43,7% respectivamente. En el lado contrario, País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y Navarra (16,5%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.
Dificultades
Entre los indicadores que avalan las dificultades económicas, casi la mitad de los hogares canarios (el 49,8%) no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos durante 2025 (al no disponer de recursos propios y ahorros, sin recurrir a préstamos o compras a plazos), por el 36,4% a nivel nacional.
El 11,5% de la población canaria confesó que tiene “muchas dificultades” para llegar a fin de mes, solo superada por los de Castilla-La Mancha (12,7%) y Murcia (12,1%), por el 8,5% nacional.
El 16,2% de los hogares canarios han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses, por el 13,3% de los nacionales.
El INE apunta a que el 39,3% de los hogares y familias canarias no pueden permitirse salir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, por el 32,2% estatal, mientras el 18.8% de hogares de las Islas no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, por el 15,9% nacional; y además, un 9% de canarios no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, por el 5,4% de media nacional.
También recoge los ingresos medios por persona, que alcanzaron los 15.620 euros en 2024 a nivel nacional, mientras en Canarias fueron de 14.222 euros.
El 23,6% de las familias viven en alquiler y el 67%, en su propiedad
El 66,8% de los hogares canarios residía en una vivienda en propiedad en 2025, por el 73,3% estatal, el porcentaje más bajo de la serie desde 2004. Por su parte, el 23,6% de las familias canarias vivían en alquiler (el 16,9% a precio de mercado y el 6,7%, social) por el 20,2% nacional.