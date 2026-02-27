El Gobierno de Canarias recibe un “espaldarazo” sobre migración

El Gobierno de Canarias reclama a la Comisión Europea que “tome nota” de las recomendaciones de la Eurocámara en materia de política migratoria y refuerce las medidas dirigidas a los territorios fronterizos. El viceconsejero del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, interpreta que el informe provisional emitido por el Comité de Peticiones del Parlamento es un “espaldarazo” a las tesis del Ejecutivo autonómico cara a la aplicación a partir del 12 de junio del Plan Europeo de Migración y Asilo.
Caraballo observa que las aportaciones de este organismo coinciden “en su totalidad” con las demandas que el Gobierno canario ha ido trasladando durante los últimos meses en todos los foros y reuniones en las que ha participado para solicitar a la CE, que dirige Úrsula von der Leyen, más implicación en la ruta atlántica. Agradece al PETI y el CIVEX que, tras conocer de cerca la realidad migratoria en Canarias, hayan incorporado en sus recomendaciones la posición de la región en la política migratoria: “Lo que esperamos ahora es que la Comisión aplique políticas más solidarias con los territorios más afectados por los flujos migratorios”.
El viceconsejero pondera que cada informe elevado por las comisiones del Parlamento Europeo expongan “la necesidad de aumentar la capacidad de la búsqueda y rescate en una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta”. Para ello, el Gobierno de Canarias solicita que se incremente el despliegue de Frontex en el Archipiélago y en los países africanos de origen y tránsito de la migración.
El informe provisional del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo requiere una inversión significativa en operaciones dedicadas de búsqueda y rescate, coordinadas por Frontex y respaldadas mediante un mayor compromiso y solidaridad a nivel de la UE, en estrecha cooperación con las autoridades nacionales y las ONG, incluidos medios marítimos y aéreos.
El documento incluye propuestas canarias como la mejora de las condiciones de acogida en los centros; el aumento de la ayuda a la cooperación y desarrollo en los países africanos, y combatir a las redes de tráfico ilícito de personas.
El PETI gestiona el derecho de petición de cualquier ciudadano o residente de la Unión Europea. Se trata de una comisión permanente y funciona como un puente directo entre la ciudadanía y las instituciones europeas. El CIVEX es una comisión especializada del Comité Europeo de las Regiones que trabaja en asuntos que afectan directamente a la gobernanza democrática y a la dimensión exterior de la UE. Emite dictámenes, coordina y asesora.