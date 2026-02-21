cultura

Carmelo Rivero publica ‘Como miran los mares’, su primer poemario escrito hace 30 años

Un libro que aborda las guerras y la noción de los buenos y los malos
Carmelo Rivero publica ‘Como miran los mares’, su primer poemario escrito hace 30 años
Carmelo Rivero publica ‘Como miran los mares’, su primer poemario escrito hace 30 años
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Acaba de salir de imprenta Como miran los mares, un libro escrito hace 30 años por Carmelo Rivero en el que aborda las guerras y la noción de los buenos y los malos tan de actualidad en el mundo.

El primer poemario que publica el periodista tinerfeño -en 50 años de poeta inédito- está ilustrado con obras pictóricas de Juan Luis Caero y contiene un poemario extra también inédito y posterior que se titula Belvedere, sobre el temor de las guerras en Europa. Lo edita el Centro de la Cultura Popular Canaria.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas