Luis Campos (NC) recrimina a Clavijo que priorice “la confrontación política”

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos, reprocha a Fernando Clavijo que priorice “la confrontación política” en Canarias y con el Gobierno central por sus “intereses electorales” mientras “se agrava el desequilibrio existente entre el alto coste de la vida y el mayor empobrecimiento y pérdida de capacidad adquisitiva de la mayoría” de los canarios. El portavoz parlamentario de NC-BC reclama “una estrategia integral y valiente” basada en la vivienda pública, mejores salarios, defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y una implicación “real” en la diversificación económica que permita repartir “de forma más justa” la riqueza generada en la región.
Campos considera “insuficiente, fragmentada y carente de una estrategia de fondo” la actuación del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo ante una realidad que sitúa a las Islas “a la cola” de España en salarios y renta mientras soporta precios similares y superiores a la media estatal en vivienda y bienes de primera necesidad.
El problema está diagnosticado, asevera el dirigente canarista; pero, cuando responde, el cuatripartito (CC-PP-ASG-AHI) “lo hace con medidas puntuales y parches, sin afrontar las causas estructurales” que mantienen a las islas “atrapadas” en un modelo de bajos salarios y precariedad. A juicio de Luis Campos, “no basta con reconocer” el problema: “Es imprescindible una política valiente que anteponga el interés general frente a los beneficios de unos pocos”.
En su opinión, las “maniobras” de Clavijo sirven como “cortina de humo para eludir responsabilidades propias”. El Ejecutivo “no afronta con la profundidad requerida” asuntos primordiales como los salarios, la vivienda y la redistribución de la riqueza arguye Luis Campos.