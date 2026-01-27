Luis Campos (NC-BC), tajante: que la gente viva en coches y cuevas se debe al “fracaso absoluto” del Gobierno de Canarias

El secretario general de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha denunciado este martes el “fracaso absoluto” del Gobierno de Canarias en vivienda, lo cual obliga a muchas personas a vivir en coches, furgonetas, caravanas, cuarterías y cuevas, una situación que considera “propia de tiempos predemocráticos“.
El problema del acceso a la vivienda es la principal preocupación de las personas y “se ha agravado de forma alarmante en los dos años de gestión del Ejecutivo de CC y el PP”, con su presidente, Fernando Clavijo, “como máximo responsable” de que se esté “quebrando el bienestar y la convivencia social en las islas”, ha afirmado Campos en un comunicado.
PROBLEMA DE ACCESO A LA VIVIENDA EN CANARIAS
“El problema de la vivienda ya no afecta solo a los colectivos más vulnerables o a la juventud que quiere emanciparse, sino que se ha convertido en algo prohibitivo para la inmensa mayoría de la población”, ha alertado el dirigente de NC-BC.
Para Luis Campos, el encarecimiento constante del precio del alquiler y compra de viviendas es paralelo a la “ausencia total de políticas eficaces” de Clavijo en sus dos años y medio al frente del ejecutivo regional.
La política de CC y PP consiste en “favorecer a los grandes tenedores y a los especuladores, incluso mediante decretos aprobados a espaldas del Parlamento y sin debate democrático”, ha opinado.
Además, el Gobierno de Canarias hace una “omisión deliberada” de las propuestas planteadas por Nueva Canarias, como la moratoria temporal al alquiler vacacional, el plan de alquiler seguro para recuperar una viviendas vacías, el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda o la declaración de zonas tensionadas para abaratar los precios.
El “gran fracaso” del Gobierno de Canarias en esta legislatura es convertir el acceso a la vivienda “en algo absolutamente inaccesible para la mayoría de los canarios y canarias”, sostiene Luis Campos.