Leticia López nueva secretaria local de Nueva Canarias en Tacoronte

Nueva Canarias Bloque Canarista (NC-BC) ha constituido la nueva ejecutiva (sábor) local en Tacoronte, encabezada por Leticia López como secretaria local, en un acto que supone el inicio de una nueva etapa para la organización canarista en la localidad, con el objetivo de situar a Tacoronte y a su ciudadanía en el centro de la acción política.
La nueva dirección local contará con Ángeles Expósito al frente de la secretaría de Organización, así como con incorporaciones relevantes como la de Jesús Arvelo, que refuerzan un equipo que combina experiencia, renovación y compromiso con el proyecto político de Nueva Canarias – Bloque Canarista (NC-BC).
Al acto de constitución del nuevo sabor asistieron el secretario general nacional de Nueva Canarias – Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, y el vicepresidente insular, Juan Daniel Fajardo, quienes mostraron su respaldo al equipo y destacaron la importancia estratégica de Tacoronte dentro del proyecto nacionalista y progresista que defiende la organización.
Durante su intervención, Leticia López subrayó que se abre una “etapa ilusionante” para Nueva Canarias en Tacoronte, con un equipo preparado, con conocimiento del municipio y con una clara vocación de servicio público, que va a trabajar para poner a los tacoronteros y tacoronteras en el “centro de todas las decisiones”.
López recordó además que ya fue concejala en el Ayuntamiento de Tacoronte en el pasado mandatopor Nueva Canarias, “lo que nos permite partir desde un conocimiento real de la realidad municipal y de las necesidades de nuestra gente”.
Luis Campos destacó que Tacoronte es un municipio “clave” para la organización. El secretario general nacional afirmó que la nueva ejecutiva representa una apuesta clara por el trabajo “serio, cercano y comprometido con el bienestar” de la ciudadanía. Destacó el liderazgo de Leticia López y el equipo que la acompaña, señalando que Nueva Canarias Bloque Canarista “sigue fortaleciendo su implantación municipal con proyectos sólidos y con personas comprometidas con su tierra”.
Desde Nueva Canarias – Bloque Canarista (NC-BC) se valora que la renovada dirección local nazca con la voluntad de construir un proyecto político útil, participativo y arraigado en Tacoronte y caracterizada por la combinación de la experiencia institucional con nuevas incorporaciones y el objetivo de trabajar desde la cercanía para dar respuesta a los retos del municipio.