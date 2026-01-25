Román Rodríguez: “A Europa hay que exigirle, pero el Gobierno de Canarias también tiene que cumplir con sus responsabilidades y no lo hace”

Román Rodríguez, secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), considera que ante el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, “hay que exigirle a la Unión Europea en defensa de la cohesión social, de la Política Agraria Común (PAC) y del papel que deben tener las RUP en la gestión descentralizada y regionalizada de los distintos fondos europeos”. Pero asegura, además, que el Gobierno canario tiene que cumplir “y no lo hace cuando devuelve cientos de millones de fondos europeos por incapacidad de gestión, reduce los presupuestos del sector
primario o no desarrolla una imprescindible política de vivienda”.
Entiende, por otra parte, que la Unión Europea debe fortalecerse si no quiere ser absolutamente subsidiaria. Y para ello debe comprometerse firmemente con el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, así como con la diversidad de pueblos que la integran, para ganar en legitimidad y no facilitar la tarea a quienes, como Trump y sus aliados de la extrema derecha, quieren destruirla.
Rodríguez muestra su acuerdo con las nuevas prioridades de la UE, dirigidas a garantizar la cadena de suministros y la autonomía estratégica, tras lo vivido en la pandemia de la Covid 19; frenar la brecha de innovación con China y EEUU, reforzando su soberanía estratégica, competitividad y autonomía tecnológica; y reforzar la transición verde y la lucha contra la Crisis Climática.
Políticas de cohesión y PAC
El problema, en su opinión, es pretender abordar esas prioridades con un MFP que se acerca a los dos billones de euros “lo que supone el 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE para ese periodo, por encima del MFP actual (1,1% de la RNB). Aumento insuficiente para encajar las nuevas prioridades, lo que lleva a reducir las dos grandes partidas de gasto tradicionales de la UE: las políticas de cohesión (fondos estructurales y de inversión) y la PAC. Además, el secretario de Programas de NC-bc defiende el mantenimiento de la gestión descentralizada y regionalizada de los fondos de cohesión. como hasta ahora. “Las regiones son las más cercanas a la realidad de su ciudadanía; desde ellas se puede programar mejor para responder a las necesidades propias del territorio”.
Considerando imprescindible el mantenimiento y actualización del importe del Fondo RUP en el FEDER (en el actual MFP 2021-2027 es de 40 euros por habitante) y en el FSE+, así como continuar con la cofinanciación del 85% en FEDER, FSE+ y Cooperación Territorial. También la puesta en valor de la posición geoestratégica de las RUP para la UE mediante el refuerzo de sus programas de Cooperación Territorial y de sus vínculos con la política exterior de la UE, especialmente con la iniciativa Europa Global, además de con otros fondos internacionales de la UE, en ámbitos como migración, lucha contra el cambio climático o acuerdos comerciales.
Así como la actualización del POSEI, el primer pilar de la PAC, que desde 2007 tiene congelados sus importes. “Para Canarias supone 268 millones de euros anuales, de los que 206 son ayudas a producciones agrarias locales y 62 millones para ayudas del REA (Régimen Específico de Abastecimiento). Y consideramos que el segundo pilar, el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) (antiguo Programa de Desarrollo Rural), financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), debe contar con mayor gobernanza de las RUP para establecer sinergias y complementar con el POSEI. Solicitando una cofinanciación del 85% (en la actualidad viene siendo de un 80%)”.
Coherencia y eficiencia
Román Rodríguez valora el consenso alcanzado en el Parlamento de Canarias con relación al Marco Financiero Plurianual 2028-2032, “en defensa de la cohesión social, de la PAC y del papel que deben tener las RUP en la gestión descentralizada y regionalizada de los distintos fondos europeos”. Y que no se mezclara, como pretendían los grupos que apoyan al Gobierno, con el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, asunto bien distinto.
Exige, asimismo, coherencia y eficiencia al Gobierno de Canarias. Y eso no sucede, destaca, “cuando se devuelven cientos de millones de euros de fondos europeos por incapacidad de gestión. Cuando el sector primario es maltratado en los tres Presupuestos de la legislatura y cuenta para 2026 con 12 millones de euros menos que los que dejó el Pacto de Progreso en 2023. Cuando hace poco o nada en materia de vivienda. O cuando insiste en un modelo económico insostenible, con un crecimiento turístico sin límites, que atrae población, dificulta la vida de los residentes y no es capaz de repartir mejor la riqueza que se genera en esta tierra. Aquí, en las Islas, también hay que cumplir”