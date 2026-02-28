Colmado 1917, en el hotel Mencey, entra en la Guía Michelin

Canarias vuelve a estar presente en las novedades del mes de la Guía Michelin. Los inspectores de la guía, que se pasan todo el año descubriendo restaurantes para recomendar han hecho público alguno que consideran demasiado bueno para mantenerlo en secreto.
Estos restaurantes aparecen tanto en la página web de la Guía Michelin de España como en la app (disponible en iOS y en Android), y se destacan con un símbolo de ‘Nuevo’ para facilitar su identificación.
En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se trata de Colmado 1917, ubicado en el Gran Hotel Mencey. Se trata de un pequeño resstaurante no sé si el mas pequeño del mundo que cuenta con una barra para seis comensales y una mesa para cinco como máximo, y que está ubicado justo al lado del Iballa cocktail bar del citado establecimiento hotelero.
Reconocimiento Michelin
Este proyecto gastronómico nació en Cataluña con una tienda de comestibles que ha ido creciendo hasta que Juanjo Martínez, la tercera generación, logró el reconocimiento de la Michelin con este concepto de gastronomía tradicional y artesanía radical de sus productos.
Aquí se defiende la integridad del producto, por eso practican una cocina de mínima intervención, con productos artesanos y de proximidad y sin fuego pero con elementos domésticos como microondas, soplete y turmix.
El foco de la Michelin también se ha puesto en tres nuevos restaurantes de Gran Canaria: Revés Bistró, Rígolo y Verode.