El Costa Adeje Egatesa prolonga su idilio a domicilio ante el Badalona Women (0-2)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa sigue de dulce lejos de la isla tras ganar al Badalona Women (0-2) con los goles de Elba y Clau Blanco, en partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga F Moeve. El equipo tinerfeño, con estos tres puntos, mete presión a la Real Sociedad que mañana disputa el derbi vasco con el Athletic Club.
Una primera parte de contención con un once defensivo de Yerai Martín con un 5-4-1 sobre el verde, y con las novedades con respecto al partido anterior ante el Alhama de Noelia Ramos, Sandra Castelló y Violeta Quiles.
En el primer acto, el Costa Adeje empezó mejor que su rival con más acercamientos al área, pero a partir del minuto 25 el cuadro catalán jugó sus mejores minutos. El marcador se pudo alterar en el minuto 35 tras una pena máxima revisada por el Video Support, tras derribo de Fatou a Chamorro dentro del área. El penalti lo ejecutó María Llompart pero la Noelia Ramos, inconmensurable, desvió el esférico tras felina estirada.
En el minuto 11, Yerai Martín solicitó la revisión del videoarbitraje por posible mano dentro del área de Nerea Carmona. La acción, tras ser revisada por la colegiada Beatriz Cuesta, no fue castigada con penalti.
Solo destacar en los primeros cuarenta y cinco minutos, en la acción anterior al penalti, cuando en el 29 Irina Uribe estuvo a punto de adelantar a su equipo, pero la defensa visitante sacó el balón bajo los palos, y a continuación llegó el derribo de Fatou a María Llompart.
Solo destacar en el tiempo de prolongación (45+6), un disparo de Violeta Quiles dentro del área que desvió María a córner. Con el empate inicial se llegó al descanso (0-0).
En la reanudación, llegaron dos cambios más ofensivos en el CD Tenerife femenino con las entradas en el terreno de juego en el minuto 65 de Koko Ange e Iratxe Pérez por Violeta Quiles y una desdibujada Sakina Ouzraoui.
Dos minutos después, en el 67, un libre indirecto de Natalia Ramos, en tres cuartos de campo, lo resolvió Elba en el área chica anotando el 0-1, anticipándose a la defensa y guardameta local. El tanto, que fue revisado por el Video Support por posible fuera de juego de Patri Gavira, no encontró posición punible de la defensora gaditana.
Tras el gol, el Costa Adeje se hizo dueño absoluto del choque, llevando más peligro sobre los dominios de María y manteniendo a raya la ofensiva del Badalona Women. Así en el minuto 73, llegaría la sentencia con el 0-2 anotado por Clau Blanco, tras una sensacional asistencia por banda derecha de Aleksandra.
De aquí al final del partido solo destacar la entrada al terreno de juego de Bicho en lugar de Sandra Castelló (86′), y un disparo de Moreno que salió desviado en el minuto 76.
FICHA TÉCNICA:
0 BADALONA WOMEN: María, Itzi, Nerea Carmona, Sonia Majarín, Barclais, Ana, María Llompart, Banini, Elena Julve y Chamorro. También jugaron: Jankovska, Kullashi, Paula, Junge y Lorena Navarro.
2 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra, Fatou Dembelé, Elba Vergés, Patri Gavira, Clau Blanco, Yerliane Moreno, Natalia Ramos, Sandra Castelló, Violeta Quiles y Sakina Ouzraoui. También jugaron: Koko Ange, Iratxe Pérez y Claudia Iglesias ‘Bicho’.
GOLES: 0-1, min 67: Elba. 0-2, min 73: Clau Blanco.
ÁRBITRA: Beatriz Cuesta, que estuvo auxiliada por Marta Villanueva y Misty Kovari. Amonestó a la local Ana y a la visitante Iratxe.
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga F Moeve disputado en el campo Palamós-Costa Brava.