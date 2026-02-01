Costa Adeje y Real Sociedad firman tablas en un vibrante partido (1-1)

Costa Adeje Tenerife Egatesa y Real Sociedad firmaron tablas en un trepidante partido (1-1), correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga F Moeve. El empate favorece al cuadro donostiarra que mantiene la distancia de ocho puntos con el conjunto blanquiazul.
Yerai Martín introdujo varios cambios con respecto al once inicial que jugó en la jornada pasada ante el RCD Espanyol. Noelia, por tercer partido consecutivo volvió a defender el marco del CD Tenerife femenino, Fatou entró por Cinta, Paola Hernández por Sandra Castelló e Iratxe por Gramaglia.
Vibrante primera parte la que protagonizaron el Costa Adeje Egatesa y Real Sociedad. Mucho ritmo en ambos equipos y frecuentando en algunas fases el área contraria. La posesión de balón fue para la Real Sociedad la mayor parte del tiempo, ante un conjunto blanquiazul bien colocado en el campo.
El Costa Adeje abrió la lata en la primera ocasión que llevó peligro sobre los dominios de Estensoro. En el minuto 17, Iratxe conectó un gran disparo con su pierna izquierda desde el borde del área que se coló en la portería donostiarra (1-0). El delirio en la grada con el golazo de la canterana.
El empate de la Real Sociedad llegó unos minutos después (29′) en una acción sin aparente peligro, pero que Elba se complicó en línea de fondo al querer que el balón traspasara la línea en vez de jugar o despejar. La colegiada decretó saque de esquina que ejecutó con peligro Intza, ya que Noelia tuvo que despejar a duras penas con sus puños un balón que se colocaba en la portería. En la misma acción, el balón llegó a Apari que lanzó un obús al borde del área entrando el esférico lejos del alcance de Noelia (1-1).
Las últimas ocasiones de la primera parte fueron para el bando local. En el minuto 43, tras un saque de esquina de Natalia Ramos al segundo palo, el balón llegó a pies de Iratxe que disparó al exterior de la red. En el tiempo de prolongación (45+2), un gran centro de Aleksandra desde la banda derecha al corazón del área no encontró rematadora. El primer acto concluyó con un libre directo de Natalia Ramos que salió muy desviado.
La segunda parte fue igual de intensa que la primera, pero con menos ritmo y menos llegadas a las respectivas áreas. El cansancio acumulado, el fuerte calor y los cambios en ambos equipos fueron determinantes para que la segunda parte fuera menos eléctrica.
Los primeros cambios en el Costa Adeje llegaron en el minuto 59 con las entradas al terreno de juego de Gramaglia y Castelló en detrimento de Paola Hernández e Iratxe. Posteriormente también saltaron al verde del Heliodoro Violeta Quiles y Koko.
Lo más destacado de la segunda parte, que resultó muy pareja, fue la revisión solicitada por Yerai Martín al Video Support por una posible agresión de Andreia a Natalia Ramos en el minuto 70. Tras la pertinente revisión, la colegiada mostró cartulina amarilla a la futbolista de la Real Sociedad.
FICHA TÉCNICA:
1 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra, Fatou, Elba, Patri Gavira, Clau Blanco, Natalia Ramos, Yerliane Moreno, Paola Hernández, Ouzraoui e Iratxe. También jugaron: Gramaglia, Castelló, Koko y Violeta Quiles.
1 REAL SOCIEDAD: Estensoro, Florentino, Moraza Apari, Lucía, P. Fernández, Lavogez, Cahynová, Aiara, Mirari e Intza. También jugaron: Andreia, Eizagirre, Cecilia y Emma.
GOLES: 1-0, min 17: Iratxe. 1-1, min 29: Apari.
ARBITRA: Lorena del Mar Trujillano. Asistida por Nahia Alonso y Rocío López. Mostró cartulina amarilla a la local Koko y a la visitante Andreia. Cuarta árbitra: Andrea Piñana.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López.