Denuncian el ‘lamentable’ estado del asfalto en una de las glorietas del pabellón Santiago Martín: “Menos mal que el ceda el paso aún se ve”

Una publicación difundida en redes sociales ha vuelto a poner el foco en el estado del firme en la glorieta del pabellón Santiago Martín, conocida como ‘La Hamburguesa’, después de que un vídeo compartido por la cuenta de Instagram @seguridadvialtenerife denuncie el deterioro del asfalto por falta de mantenimiento en este tramo viario.
Denuncian el mal estado del pavimento en un acceso clave
En el mensaje que acompaña a las imágenes, el autor señala el estado de desgaste acumulado en la vía ha hecho que el tránsito por la rotonda resulte cada vez más complicado.
Según recoge la publicación, la línea longitudinal discontinua que delimita los carriles apenas es visible debido al deterioro del pavimento, lo que podría dificultar la circulación segura en este punto.
Quejas de usuarios en redes sociales
Entre los comentarios, varios usuarios también alertan del estado de otros tramos cercanos, señalando la presencia de baches o zonas degradadas que podrían suponer un riesgo para los conductores.
Por el momento, no consta información oficial sobre actuaciones previstas en esta glorieta para mejorar el estado del firme.