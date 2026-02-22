El Costa Adeje Egatesa no puede evitar la segunda derrota como visitante (2-0)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa cosechó su segunda derrota como visitante tras caer con el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano, en partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Liga F Moeve. El encuentro estuvo condicionado desde el minuto 5 de la primera parte por la expulsión de Yerliane Moreno, tras una peligrosa entrada a Linda Caicedo. La futbolista colombiana tuvo que abandonar el terreno de juego cinco minutos después (10′). La expulsión de la venezolana fue justa porque pisó a Caicedo por encima del tobillo. Una expulsión que pesó como una losa en el equipo blanquiazul, aunque fue capaz de resistir con el 0-0 hasta el descanso. El esfuerzo físico desplegado por las guerreras lo acusó en los minutos finales de la primera parte y en la segunda. Misa Rodríguez, guardameta del Real Madrid, fue una espectadora más ya que el CD Tenerife femenino apenas inquietó sus dominios. El Costa Adeje Egatesa no lanzó un saque de esquina en todo el encuentro.
Ahora toca descansar por el parón de selecciones, y a la vuelta espera el choque con el Levante UD en el Heliodoro, y la ida de la semifinal de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid de José Herrera.
La jugada clave llegó a los cinco minutos cuando el entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, solicitó el Video Support por una supuesta tarjeta roja a Moreno, que dio un pisotón a Linda Caicedo por encima del tobillo. La acción fue revisada por la colegiada Gil Soriano que dictaminó la expulsión con roja directa de la internacional venezolana. La expulsión fue justa y la prueba es que Linda Caicedo tuvo que abandonar el terreno de juego cinco minutos después.
A partir de aquí, el partido fue un monólogo para el Real Madrid en cuanto a la posesión del esférico y a las ocasiones de gol, ya que el Costa Adeje Egatesa se limitó a contener la ofensiva del contrario sin apenas cruzar el medio del campo. A medida que fueron pasando los minutos, la condición física de las blanquiazules flaquearon por el enorme esfuerzo llevado a cabo por las guerreras. Pese a ello, el Costa Adeje mantuvo el tipo como pudo, y se fue al descanso con el empate inicial en el marcador (0-0).
Antes hay que reseñar cuatro ocasiones claras de las locales y un acercamiento peligroso, el único en todo el partido, del Costa Adeje Tenerife Egatesa.
En el minuto 24, Alba Redondo, que sustituyó a Linda Caicedo, disparó a bote pronto dentro del área saliendo el balón por encima del travesaño. Unos minutos después, en el 31, Feller le ganó la posición a Fatou dentro del área, y su disparo a bocajarro fue rechazado por Nay Cáceres con el cuerpo.
En el 37, el Costa Adeje Egatesa le metió el miedo en el cuerpo a la defensa blanca tras una internada de Violeta Quiles por la izquierda, centró al corazón del área, y no llegó Iratxe por poco al ser molestada por una rival.
En el minuto 40, el Real Madrid estuvo muy cerca del 1-0, pero el disparo de Alba Redondo dentro del área pegó en el palo, tras un sensacional pase al hueco de Feller. En el tiempo de prolongación (45+1), la germana Dabritz lanzaba un libre indirecto al área que remató María Méndez de cabeza por fuera.
Llegan los goles
Nada más reanudarse la segunda parte, el Real Madrid se adelantó en el marcador en el minuto 46 con el tanto de Alba Redondo. La delantera merengue se fue de Fatou con un regate en corto, y disparó lejos del alcance de Nay Cáceres (1-0). El partido se le ponía muy cuesta arriba a las blanquiazules, en inferioridad y con toda la segunda parte por delante.
Antes del 2-0, el Madrid pudo ampliar la cuenta en los minutos 51 y 53 con sendos remates de las internacionales Athenea del Castillo y Alba Redondo, que salieron lamiendo el palo de la portería de Nay Cáceres.
El 2-0, que sentenciaba el choque, llegó en el minuto 59 con un obús de Eva Navarro desde fuera del área, que rechazó como pudo Nay Cáceres, el balón llegó a los pies de Angeldalh, que disparó por alto entrando el balón por la escuadra tras pegar en el palo.
Yerai Martín, por el cansancio acumulado desde que su equipo se quedó en inferioridad numérica, tiró del banquillo entrando Clau Blanco (56′), Koko, (66′), Castelló (66′), Gramaglia (66′) y Bicho (76′). El partido estaba finiquitado tras el 2-0 por lo que ambos equipos se dieron una tregua, aunque las locales pudieron ampliar el marcador en el 68 con un disparo de Alba Redondo a manos de Nay Cáceres.
En definitiva, justo triunfo del Real Madrid, que se vio favorecido desde muy pronto por la temprana expulsión de Moreno, pero fue el que más expuso y el que generó las ocasiones de gol. Toca cargar pilas, que las emociones fuertes están a la vuelta de la esquina.
FICHA TÉCNICA:
2 REAL MADRID: Misa Rodríguez, Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard, Toletti, Dabritz, Angeldahl, Athenea, Linda Caicedo y Feller. También jugaron: Caroline Weir, Alba Redondo, Sheila García e Irune.
0 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Nay Cáceres, Aleksandra, Cinta Rodríguez, Fatou Dembelé, Patri Gavira, Elba Vergés, Yerliane Moreno, Natalia Ramos, Paola Hernández, Violeta Quiles e Iratxe Pérez. También jugaron: Koko Ange, Sandra Castelló, Claudia Iglesias ‘Bicho’, Clau Blanco y Paulina Gramaglia.
GOLES: 1-0, min 46: Alba Redondo. 2-0, min 59: Angeldahl.
ÁRBITRA: María Eugenia Gil Soriano. Amonestó a la visitante Natalia Ramos y expulsó con roja directa a Moreno (min 5).
INCIDENCIAS: Alfredo Di Stéfano.