El gasto turístico en Canarias se incrementó un 3,9% en 2025

Los turistas que visitaron Canarias durante 2025 realizaron un gasto de 23.185 millones de euros. Esto supone un 3,9% más que en 2024. Son datos de la Encuesta sobre Gasto Turístico que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac).
El gasto medio que realizó cada turista se situó en 178,16 euros diarios, una cifra superior a la de 2024 (177,56 euros).
Los turistas que llegan desde el Reino Unido, Alemania y los residentes en el resto de España son los que aportan una mayor cantidad de gasto al global. Los turistas que provienen de Suiza son los que realizan un gasto medio más alto, con 205,21 euros al día, mientras que los que proceden de Italia son los que menos gastan, con una media de 134,41 euros diarios.
Los turistas domiciliados en España (excluida Canarias) gastaron 1.603,9 millones de euros, un aumento de 4,8%. Llama la atención la caída del 11,1% entre los belgas respecto a 2024, hasta los 669 millones. El mayor crecimiento (sin contar el epígrafe de otros, +18%) se lo anotó Irlanda (+13%): 1.098 millones de euros. Los alemanes gastaron esta vez 2,3 millones menos: concretamente, 4.193 millones de euros. El gasto de los viajeros de los Países Bajos subió un 6,1%; el de los de Suiza, un 5,2%, y el de los británicos, un 3,3%.
El gasto en alojamientos creció un 5%, hasta los 10.161,7 millones de euros. El concepto de “otros gastos turísticos” (sin el “transporte nacional”) aumentó un 6%, hasta contabilizar los 6.676 millones de euros.
Canarias culminó 2025 con 15,7 millones de turistas extranjeros, un 3% más que el año anterior. El Archipiélago se situó como el segundo mercado de turistas extranjeros empatado con Baleares (+2,6%) y solo por detrás de Cataluña, que alcanzó los 20,1 millones, un 0,6% más.
En diciembre, el gasto en Canarias fue de 2.226 millones, un 0,6% menos, con un gasto medio por turista de 1.539 euros (-0,5%), a razón de 190 euros al día (+0,5%), en tanto que la estancia media descendió un 0,9% hasta los 8,1 días. Solo en el último mes, Canarias fue el destino principal de los turistas internacionales en diciembre, con 1.447.097 visitantes en este mes y un ligero decrecimiento interanual del 0,1%.
El Consejo de Administración de Turismo de Canarias acaba de actualizar el Plan Estratégico de Destino y el de Actuación para 2026, que está dotado de 48,3 millones de euros y dedica más de la mitad a la comunicación y la gestión integral de la experiencia. En ese eje, que cuenta con 30 millones, destaca la comunicación personalizada e hipersegmentada, que concentra casi 22 millones, donde se integran los diferentes segmentos de alto potencial en los que trabaja la empresa pública del Gobierno canario: prémium, bienestar y eventos.
Con la idea de mejorar la experiencia en destino, Turismo de Canarias se vuelca en el patrocinio de eventos públicos y privados, con 6,5 millones de euros procedentes de recursos propios. “La atracción y consolidación de pruebas deportivas y actos culturales de primer nivel nos permite, además de reforzar el posicionamiento internacional de nuestro destino y diversificar la oferta, distribuir mejor el impacto económico en diversos sectores y territorios”, reseña el director gerente de Turismo de las Islas Canarias, José Juan Lorenzo.
Casi un millón de euros se reserva para el plan de fidelización, con el que se va más allá de la segmentación: “Dejamos de hablar de turistas para hacerlo de personas que nos han entregado sus datos para obtener una oferta e información que se adapten mejor a sus demandas y necesidades”.
El Plan de Actuación de 2026 se completa con el eje de Inteligencia Turística, con una inversión de 2,6 millones de euros y en el que se encuadra la nueva versión del Observatorio Turístico de Canarias, que será lanzada este año; la conectividad aérea, con 140.000 euros, y, por último, con los gastos de gestión, con 4,5 millones. Alrededor de cinco millones son para promover la acción climática en “una ventaja competitiva del destino y de sus empresas turísticas”.