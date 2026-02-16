El grupo canario Postcode presenta su álbum ‘Broadcast from nowhere’

La banda canaria Postcode acaba de publicar Broadcast from nowhere, su primer álbum de estudio. Se trata de un trabajo de pop-rock alternativo en inglés en el que se combinan las guitarras atmosféricas, los pulsos sintéticos y los estribillos luminosos con una narrativa emocional directa y contemporánea.
Nacido en Tenerife y desarrollado en un proceso de producción internacional, el disco es el resultado de varios años de trabajo enfocados en la calidad sonora y la construcción de una identidad propia. El proyecto ha contado con la colaboración de reconocidos profesionales de la industria, como Mitch Parks -productor del tema Hold my hand-, Ruadhri Cushnan, Stuart Hawkes, John Greenham, Michel Kuri y Caco Refojo, cuyos aportes han contribuido a situar este nuevo álbum dentro de un estándar internacional.
Compuesto por un total de 13 canciones, Broadcast from nowhere recorre temáticas como el deseo, la pérdida, la culpa, la esperanza y la necesidad de conexión en un contexto marcado por la distancia emocional y la hiperconectividad digital. “El álbum funciona como un retrato generacional que transforma la sensación de aislamiento en experiencia compartida”, señalan.
El título del disco sintetiza su filosofía: transmitir desde cualquier lugar hacia todas partes. Desde sus raíces isleñas hasta su proyección exterior -con actuaciones recientes en Londres y presencia en medios tanto en España como en Reino Unido y Estados Unidos-, Postcode da ahora forma a una nueva etapa con vocación internacional. Con este lanzamiento, la banda abre de manera oficial el ciclo en directo de Broadcast from nowhere, que incluirá presentaciones en salas -como la del día 24 en la Sala Villanos de Madrid- y festivales durante 2026. El álbum está disponible en las plataformas digitales.