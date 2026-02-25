El Parlamento avala el ‘decreto Canarias’ con la abstención del Grupo Socialista

El pleno del Parlamento de Canarias avaló ayer el borrador del llamado decreto Canarias elaborado por el Gobierno regional. El PSOE se abstuvo en la votación que siguió a la comunicación, rechazada por NC-BC y Vox. Los socialistas justifican su decisión en que el denostado “decreto Clavijo” recoge una parte de la denominada Agenda canaria, pero “con exigencias y cantidades que no están cerradas y que hay que negociar”.
Fuentes del grupo trasladan a este periódico que, en los casos donde hay “similitudes de fondo”, el hipotético real decreto ley “introduce cambios unilaterales, como cuantías económicas concretas, ampliación de plazos o nuevas exigencias sin consenso previo”.
Ponen de ejemplo las carreteras: “La Agenda canaria establece una dotación adecuada paracumplir el convenio y el decreto incluye una dotación extraordinaria de 204 millones anuales, una cantidad que no se ha consensuado ni se ha explicado”. Hay otras medidas (litoral y obras hidráulicas) que, a su entender, “deberían resolverse mediante convenios”.
El jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, abrió la puerta a suscribir una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, a propuesta de los socialistas, para garantizar “la máxima fortaleza” a la negociación. Por ello, emplazó a la oposición a volver a la mesa para confeccionar “entre todos” la iniciativa que se eleve al Gobierno de la nación o se registre en la Cámara Baja. Durante su intervención, Clavijo esgrimió que el decreto Canarias “no es un arma política, sino esperanza y futuro para esta tierra”, razón por la que invocó el apoyo a iniciativas que “son buenas” para los canarios.
“Critiquen después si el resultado no es el esperado y mi capacidad como negociador no nos hace triunfar”, expresó convencido de que la unanimidad “dará más garantías de éxito” en este proceso. Incidió en que proporciona “certezas” para que la economía de Canarias, “que va bien”, pueda “llegar a las familias”, sin ser el “maná o la varita mágica”. Comentó que, si al menos se llega al 40%, ya será “más” de lo que se tiene ahora.
La propuesta de resolución de CC, PP, ASG y AHI fue la única que prosperó tras el debate: “Existe una necesidad extraordinaria y urgente de actuación”. Se rechazaron las defendidas por el PSOE, NC-BC y Vox.
Sebastián Franquis (PSOE) criticó el “teatro político falso” del Gobierno canario, que “carece de competencias para un real decreto ley” e instó a hablar de “asuntos trascendentes” para la región: “Centre su prioridad política en el marco financiero de la Unión Europea”.
José Miguel Barragán (CC) afeó a NC-BC el “tono” de su iniciativa, tal vez por su “podemización”. No obstante, valoró la voluntad del PSOE.
Luz Reverón (PP) recalcó que hay una “urgente necesidad”, por la ausencia de unos presupuestos generales del Estado actualizados, por los “retrasos continuos” y por que hay una “presión” sobre Canarias.
Luis Campos (NC-BC) tachó a Clavijo de “acomplejado” por “no defender el autogobierno” y le recriminó que “siempre” busque “enemigos en el exterior”. Lo acusó de “engañar” e “instrumentalizar” a la oposición.
Nicasio Galván (Vox) equiparó este documento al modelo “ómnibus” del PSOE, con cuestiones que no parecen “pertinentes” y les deja “serias dudas”.
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, celebró el carácter “sosegado” de las discusiones y apremió a Clavijo a que inicie las negociaciones, porque de legislatura “no queda mucho tiempo”, que lo haga “con firmeza y rigor”. Espera “generosidad” y una “respuesta adecuada”.
Raúl Acosta (AHI), del grupo Mixto, observó que las medidas planteadas en el decreto Canarias son “justas y equitativas”. Reprochó el “no rotundo” de la oposición y una supuesta deslealtad institucional. Se pretende corregir “los incumplimientos” respecto a la “agenda canaria”, los presupuestos y el Estatuto de Autonomía, remachó el herreño.
El conocido como decreto Canarias contiene 50 demandas sobre la financiación y de apoyo a los servicios públicos para compensar la parálisis presupuestaria, con asuntos adicionales como extender la deducción del 60% del IRPF a La Gomera y El Hierro, partidas para vivienda y empleo y la recuperación de La Palma, además de la participación del Ejecutivo autonómico en nombramientos en organismos y empresas públicas. Clavijo y el PSOE discrepan sobre el alcance del pacto firmado para la investidura de Pedro Sánchez, el 16 de noviembre de 2023.
La próxima fase del proceso será el tira y afloja con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cuadrar las cuentas.
Juegos de palabras y la tinta de calamar: lo escrito y lo que se lee
El análisis del “decreto Clavijo” realizado por el PSOE concluye con “la evidencia de que no es lo mismo que la Agenda canaria, dado que “en ninguno de sus 35 artículos se recoge tal cual se encuentran en el documento que el PSOE y CC firmaron para apoyar la investidura y la legislatura de Pedro Sánchez”. En este contexto, los socialistas emplaza al Consejo de Gobierno a que saque un decreto ley “real” que implique “un verdadero plan económico” para la comunidad autónoma. En el pleno parlamentario de este martes, Fernando Clavijo lo calificó de “tinta de calamar” para así “no verse en la tesitura de decir que no a algo bueno” para las Islas.