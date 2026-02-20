Estrenos para un fin de semana de cine

Hoy viernes, la cartelera se renueva con numerosas novedades como la comedia negra El fantasma de mi mujer, el drama íntimo La boda y el espectáculo catastrofista de Greenland 2. Completan el menú, las películas nominadas al Óscar El agente secreto y Little Amélie, y otras propuestas como La maldición de Shelby Oaks, Balandrau, viento salvaje y Sin conexión.
Comenzamos con cine español de la mano de El fantasma de mi mujer, la nueva comedia de humor negro e irreverente dirigida por María Ripoll. La película reúne a Javier Rey, Loreto Mauleón, María Hervás y Macarena Gómez en un reparto coral que promete risas y suspense. En el filme, Fernando finge que su mujer le abandonó tras ocultar su atropello accidental por su amante, pero pronto comienza a verla y oírla por todas partes.
También se estrena La boda, ópera prima del director manchego Pedro Cenjor, protagonizada por Elena Furiase, Daniel Chamorro y Margarita Lascorki. Una historia intimista sobre segundas oportunidades, heridas emocionales y la necesidad de amar en entornos donde los sentimientos suelen permanecer ocultos. Así, Felisa, que vive con su madre y depende de su pensión, acepta casarse con el hijo de una clienta y viaja con él a Motril para una semana de luna de miel que terminará cambiando la vida de ambos.
Greenland 2 continúa la saga con Gerard Butler, Morena Baccarin y Roman Griffin Davis como los Garrity, que tras cinco años en un búnker de Groenlandia deben huir de nuevo. Ric Roman Waugh repite en la dirección en esta secuela que mezcla adrenalina, drama y efectos visuales espectaculares en la lucha por la supervivencia. Después del impacto del cometa Clarke, Jeff, Allison y Nathan abandonan su refugio para buscar habitabilidad en Europa, haciendo frente a desastres naturales y supervivientes hostiles en un infierno postapocalíptico.
Kleber Mendonça Filho, el aclamado director de Bacurau, vuelve con El agente secreto, un intenso drama con alma de thriller político protagonizado por Wagner Moura. La película nos traslada al Brasil de 1977, en plena dictadura militar, donde un hombre intenta rehacer su vida mientras las sombras de su pasado se ciernen sobre él. Una historia de huida, culpa y redención que está conquistando la temporada de premios, nominada a cuatro premios Óscar, incluidos mejor película y mejor película internacional.
Para todas las edades se estrena Little Amélie, ópera prima de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, una extraordinaria propuesta nominada al Óscar a mejor película de animación que ha recibido el aplauso unánime de la crítica internacional. Inspirada en la infancia de la escritora Amélie Nothomb, narra cómo una niña belga descubre el mundo en el Japón de los años setenta, guiada por la curiosidad, la pérdida y la belleza de lo cotidiano.
Cine de terror y supervivencia
Los amantes del cine de terror encontrarán La maldición de Shelby Oaks, escalofriante ópera prima de Chris Stuckmann, crítico de cine y youtuber con más de 2 millones de suscriptores, producida por Mike Flanagan. La película inauguró la Sección Panorama del Festival de Cine Fantástico de Cataluña, Sitges, el pasado mes de octubre, tras debutar los certámenes especializados Fantasia y Fantastic Fest. En la historia, una mujer emprende la búsqueda desesperada de su hermana desaparecida, que se torna obsesiva al descubrir que el demonio que las atormentaba en la infancia no era solo imaginación.
De otro lado, Balandrau, viento salvaje relata la gesta real de un grupo de montañeros sorprendidos por la peor tormenta de nieve en la historia de los Pirineos catalanes en 2000, un suceso que conmocionó España y modificó los protocolos de rescate en montaña. Álvaro Cervantes, Bruna Cusí y Marc Martínez encabezan el reparto junto a Edu Lloveras, Àgata Roca, Anna Moliner, Pep Ambrós y Francesc Garrido, en el debut en el largometraje de Fernando Trullols, basado en el libro Viento salvaje: Crónica de una tragedia en el Pirineo de Jordi Cruz.
Además, llega Sin conexión, dirigida y producida por Bradley Cooper, quien también se ha reservado un papel secundario. Inspirada libremente en la vida real del cómico británico John Bishop, la película explora el desmoronamiento silencioso de un matrimonio en la mediana edad, con Will Arnett como Alex, que busca redención en el mundo del stand-up en Nueva York mientras se enfrenta a un divorcio inminente y la crianza compartida, y Laura Dern como Tess, marcada por los sacrificios familiares.