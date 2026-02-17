En estado grave un joven al caer al vacío en Santa Cruz de Tenerife

Un joven de 20 años ha resultado herido de carácter grave este martes tras precipitarse al vacío sobre un carril guagua en la calle Álvaro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.
Al lugar se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir a las 03:34 horas un aviso de la Policía Local solicitando asistencia sanitaria para un joven herido al caer al vacío, sobre el carril guagua, en la dirección mencionada.
El afectado fue asistido por personal del Servicio de Urgencias Canario, que lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde ingresó con traumatismos de carácter grave.
Asimismo, agentes de la Policía Local y la Policía Nacional instruyeron las diligencias oportunas, y personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras colaboró con los recursos desplazados.