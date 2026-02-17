Dramático accidente en la TF-5: una menor de 5 años grave tras un choque frontal

Una mañana de máxima tensión se ha vivido este martes en el norte de Tenerife. Una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera TF-5, concretamente a la altura de la entrada a la playa del Socorro, en el municipio de Los Realejos, se ha saldado con tres personas heridas, entre ellas una menor de 5 años en estado grave.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 09:15 horas. En la llamada se informaba de un fuerte impacto frontal que había dejado a varias personas afectadas y, al menos, a una de ellas atrapada en el interior de los restos de su vehículo.
Una menor evacuada de urgencia
La herida de mayor consideración es una niña de 5 años que, en el momento inicial de la asistencia por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), presentaba un traumatismo craneal de carácter grave. Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada de inmediato en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Junto a ella, otros dos adultos resultaron heridos:
- Un hombre de 38 años con diversos traumatismos de carácter moderado.
- Una mujer de 43 años con varios traumatismos también de carácter moderado. Ambos fueron evacuados al mismo centro hospitalario en ambulancias sanitarizada y de soporte vital básico, respectivamente.
Intervención de los servicios de emergencia
La magnitud del choque obligó a la intervención del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes procedieron a la liberación de uno de los ocupantes que había quedado atrapado por el impacto. Asimismo, aseguraron los vehículos siniestrados y colaboraron en la limpieza de la vía para evitar riesgos secundarios.
La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico en una zona de alta densidad circulatoria, instruyendo las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro. En el operativo también participaron agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras.
El tráfico en la TF-5 sufrió retenciones durante las labores de asistencia y limpieza, aunque la vía ya ha recuperado la normalidad tras la retirada de los vehículos implicados.