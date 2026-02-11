sucesos

Los bomberos liberan a dos personas atrapadas tras una fuerte colisión en la TF-5

El impacto frontal en la TF-5 a la altura de Icod de los Vinos obligó a un complejo despliegue de emergencia para excarcelar a los ocupantes y trasladarlos de urgencia al hospital
Los bomberos liberan a dos personas atrapadas tras una fuerte colisión en la TF-5
Los bomberos liberan a dos personas atrapadas tras una fuerte colisión en la TF-5. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un choque frontal ocurrido la tarde de este miércoles en la TF-5 ha dejado un balance de tres hombres heridos de carácter moderado. El siniestro, registrado a la altura de Icod de los Vinos, obligó a un despliegue masivo de servicios de emergencia y al rescate de dos de los implicados que quedaron atrapados en el interior de sus vehículos, según informa el 112.

El aviso entró en el 112 pasadas las 16.50 horas, alertando de una colisión directa entre dos turismos. Al llegar al lugar, los Bomberos de Tenerife tuvieron que emplear equipos especializados para asegurar los coches y liberar a un herido de cada habitáculo, dado que la deformación de los vehículos impedía su salida.

  1. Un coche choca contra el tranvía en La Laguna
  2. Dos jóvenes heridos tras un vuelco en el mirador de Chipeque: el coche se salió de la víaUn hombre en estado crítico tras ser arrollado por una guagua en Lanzarote

Balance de heridos y traslados

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a tres varones con diferentes traumatismos:

  • Un afectado con lesiones moderadas trasladado al HUC.
  • Un hombre con traumatismo torácico moderado (trasladado en ambulancia medicalizada al HUC).
  • Un hombre con traumatismo abdominal moderado, derivado al Hospital del Norte.

Atestado y limpieza

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las causas del choque, mientras el Servicio de Conservación de Carreteras trabajaba en la limpieza de la vía para restablecer la normalidad en el tráfico del norte.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas