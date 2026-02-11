Los bomberos liberan a dos personas atrapadas tras una fuerte colisión en la TF-5

Un choque frontal ocurrido la tarde de este miércoles en la TF-5 ha dejado un balance de tres hombres heridos de carácter moderado. El siniestro, registrado a la altura de Icod de los Vinos, obligó a un despliegue masivo de servicios de emergencia y al rescate de dos de los implicados que quedaron atrapados en el interior de sus vehículos, según informa el 112.
El aviso entró en el 112 pasadas las 16.50 horas, alertando de una colisión directa entre dos turismos. Al llegar al lugar, los Bomberos de Tenerife tuvieron que emplear equipos especializados para asegurar los coches y liberar a un herido de cada habitáculo, dado que la deformación de los vehículos impedía su salida.
Balance de heridos y traslados
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a tres varones con diferentes traumatismos:
- Un afectado con lesiones moderadas trasladado al HUC.
- Un hombre con traumatismo torácico moderado (trasladado en ambulancia medicalizada al HUC).
- Un hombre con traumatismo abdominal moderado, derivado al Hospital del Norte.
Atestado y limpieza
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las causas del choque, mientras el Servicio de Conservación de Carreteras trabajaba en la limpieza de la vía para restablecer la normalidad en el tráfico del norte.