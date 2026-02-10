Un coche choca contra el tranvía en La Laguna

Un nuevo incidente vial ha alterado el pulso circulatorio en el corazón de La Laguna durante la jornada de este martes. Un vehículo particular y una unidad del tranvía de Tenerife han protagonizado una colisión en la intersección de la avenida Trinidad con la avenida Pablo Iglesias, uno de los puntos con mayor densidad de tráfico y tránsito peatonal de la ciudad universitaria.
El accidente, ocurrido en pleno centro urbano, ha movilizado de inmediato a las fuerzas de seguridad. La Policía Local de La Laguna ha informado a través de sus canales oficiales sobre su intervención en el lugar del suceso, donde los agentes trabajan intensamente para asegurar la zona y minimizar el impacto en el transporte público.
🚨 Intervenimos en un accidente de tránsito en el cruce de la avenida Trinidad con la avenida Pablo Iglesias, donde un vehículo colisionó con el tranvía.— Policía Local LL (@policialalaguna) February 10, 2026
Nuestros agentes trabajan en la zona para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y regular la circulación. 🚃 pic.twitter.com/NCE1QSlbPf
Dispositivo de seguridad y tráfico
Tras el impacto, el operativo policial se ha centrado en garantizar la seguridad tanto de los pasajeros del tranvía como de los ocupantes del vehículo implicado. Los agentes se encuentran actualmente regulando la circulación para evitar mayores retenciones, ya que el cruce conecta arterias fundamentales en la avenida. También participan en el incidente el Servicio de Urgencias Canario y Bomberos de Tenerife.
Aunque las causas exactas del siniestro están bajo investigación, este tipo de alcances suelen generar retrasos significativos en la frecuencia de la Línea 1 del tranvía, afectando a cientos de usuarios que se desplazan entre Santa Cruz y La Laguna.
Recomendaciones a los conductores
Desde la Policía Local de La Laguna se ha hecho un llamamiento a la precaución, pidiendo a los conductores que extremen la vigilancia al circular por las inmediaciones de la avenida Trinidad. La presencia de las unidades de emergencia y el vehículo accidentado en la vía obligan a mantener una conducción ágil pero prudente para facilitar las labores de retirada del turismo.
Por el momento, no se ha informado de heridos de gravedad, aunque el tráfico en el entorno de la avenida Pablo Iglesias continúa siendo denso mientras se completan las diligencias del atestado y se restablece la total normalidad en el servicio ferroviario.