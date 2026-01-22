El tranvía de Tenerife explica al detalle por qué se produce la falta adherencia en algunas vías

El tranvía de Tenerife ha informado a primera hora de la mañana de este jueves, en su perfil oficial en X, sobre una incidencia que ha tenido lugar a la altura de Guajara y que ha ocasionado retrasos en la línea 1.
Desde la citada cuenta aluden a la falta de adherencia del vehículo a las vías, sobre todo en algunos tramos cubre este medio transporte público dentro del área metropolitana de la Isla.
“¿Es verdad que existe algún problema en el tranvía de Tenerife?”
El perfil Tranvía de Tenerife en X ha compartido un vídeo poco después del incidente en el que explican al detalle por qué se produce esa falta de adherencia.
“Cuando chispea y no llueve en abundancia las gotas se mezclan con los posibles residuos e las vías, provocando que el tranvía tenga poca adherencia”, indican.
No obstante, matiza que “cuando llueve mucho el agua arrastra esos residuos no debiendo haber problema y manteniendo una circulación normal”, apuntan.
Falta de adherencia 🧐— Tranvía de Tenerife (@tranviatenerife) January 22, 2026
Viajero, en la mañana de hoy tuvimos una incidencia por falta de adherencia en algunos tranvías, pero ¿Sabes por qué ocurre? pic.twitter.com/7RSO67Xtgh