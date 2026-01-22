La Aemet amplía el aviso amarillo a toda Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por fenómenos costeros para el sábado, 24 de enero de 2026, a todo el Archipiélago. Lanzarote ya se encontraba en aviso amarillo por el mal estado del mar.
Paralelamente, la Agencia ha confirmado que la cola de un frente en disipación afectará a las Islas en los próximos días, si bien matiza que “llega roto al haber tenido que superar el anticiclón de las Azores”.
La Aemet anuncia heladas en el Teide
La previsión meteorológica de la Aemet para los próximos días en Canarias apunta lluvias, en su mayoría débiles y ocasionales, si bien podrían ser moderadas en Lanzarote y Fuerteventura así como en las islas de mayor relieve.
Además, tanto el sábado como el domingo se prevén heladas en el Teide y no se descarta en cotas altas de otras Islas, como en la Caldera de Taburiente (La Palma).
A QUÉ ZONAS DE CANARIAS AFECTARÁ LA COLA DEL FRENTE, SEGÚN LA AEMET
La Aemet precisa que las zonas del Archipiélago que se verán influencias por esta nueva situación meteorológica son las vertientes situadas al norte.
No obstante, añade que “es probable que a lo largo del día caiga algo en zonas bastantes amplias, la probabilidad de que a lo largo del día llegue a tan solo 5mm es mucho más baja.