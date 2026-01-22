La Aemet anuncia más heladas en el Teide y mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este jueves, 22 de enero de 2026, la previsión meteorológica en Canarias de cara a los próximos días. Asimismo, mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros en Lanzarote al menos hasta el viernes.
Según la previsión de la Aemet, hoy se esperan lluvias débiles “que podrían ser localmente moderadas, ocasionales, principalmente al final de la jornada, tanto en las islas de mayor relieve como en Lanzarote y Fuerteventura.
La predicción apunta a posibles precipitaciones débiles y ocasionales en la tarde de este viernes en Canarias, cuando también habrá que prestarle atención al viento fuerte, pues es probable que se produzcan rachas ocasionales “muy fuertes” en las cumbres y sin descartarlas en zonas bajas expuestas de las islas de mayor relieve.
La Aemet prevé heladas en el Teide
El norte de las islas de mayor relieve amanecerá con cielos nubosos y posibles lluvias débiles, sobre todo en las medianías, aunque estas precipitaciones tenderán a remitir a primeras horas de la mañana del sábado.
A partir del mediodía, la nubosidad irá disminuyendo hasta quedar los cielos poco nubosos. En el resto del Archipiélago predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura.
Las temperaturas registrarán pocos cambios en las zonas costeras, mientras que en el interior se espera un ligero a moderado descenso. En las cumbres centrales de Tenerife no se descartan heladas débiles.
El viento soplará moderado del norte, girando a nordeste desde la mañana, con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, y con predominio de brisas en las costas del suroeste.
En la zona del Teide, el viento será moderado a fuerte de componente norte, con rachas ocasionalmente muy fuertes, aunque tenderá a amainar a partir del mediodía.