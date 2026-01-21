La Aemet amplía el aviso amarillo en Canarias: atención a la altura de las olas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa de Lanzarote debido a mar combinada del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros.
Según la información facilitada por la Aemet, el aviso estará vigente desde las 16:00 horas de este jueves, 22 de enero, hasta las 01:59 horas del viernes 23 de enero de 2026.
Durante este periodo, el estado del mar estará marcado por la llegada de mar de fondo del noroeste, lo que puede generar condiciones adversas en zonas expuestas de la costa de la Isla, especialmente en áreas abiertas al oleaje.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución en actividades marítimas y en zonas próximas al litoral mientras se mantenga activo el aviso.