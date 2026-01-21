La Aemet activa avisos amarillos en Canarias para este jueves: mucho cuidado con el mar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles, 21 de enero de 2026, el aviso amarillo por fenómenos costeros en la isla de Lanzarote, que entrará en vigor mañana jueves.
La previsión meteorológica en las Islas para hoy avanzaba precipitaciones débiles en el norte de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, principalmente en la primera mitad del día.
¿Cuál es la previsión de la Aemet en Canarias para el jueves, 22 de enero de 2026?
La Aemet indica cielos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura así como en el resto de islas, con lluvias débiles que podrían llegar a ser moderadas.
Las temperaturas presentarán un ligero ascenso, apenas un grado centígrado. Así, la máxima podría alcanzar los 22 grados centígrados (ºC) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (21ºC enLas Palmas) y una mínima de 16ºC.
La previsión para hoy, isla por isla
- Tenerife: en el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias durante la madrugada de carácter débil en general, con la apertura de amplios claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso en general, con intervalos ocasionales en el sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Probables heladas débiles en cumbres centrales. Viento flojo a moderado de norte a noroeste. En cumbres centrales, viento fuerte del norte con probables rachas muy fuertes.
- Lanzarote: cielos nubosos con probables lluvias débiles durante la primera mitad del día y que podrán ser localmente moderadas durante la madrugada, con apertura de claros ocasionales durante la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento flojo del norte de madrugada, girando a noroeste y aumentando a moderado.
- Fuerteventura: cielos nubosos con probables lluvias débiles durante la primera mitad del día y que podrán ser localmente moderadas durante la madrugada, con apertura de claros ocasionales durante la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento flojo a moderado de norte girando a noroeste tras el mediodía.
- Gran Canaria: en el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias durante la madrugada de carácter débil en general, abriendo claros ocasionales durante la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del noroeste, con algún intervalo de fuerte en el noreste de madrugada y en el este y oeste durante la tarde.
- La Gomera: en el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias durante la madrugada de carácter débil en general, abriendo claros ocasionales durante la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado de componente norte, con algún intervalo de fuerte en cumbres y vertientes este y oeste.
- La Palma: en el norte, predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil de madrugada, abriendo claros ocasionales durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso en general, con intervalos ocasionales en el sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en altas cumbres.
- El Hierro: en el norte, predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil de madrugada, abriendo claros ocasionales durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso en general. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente norte.