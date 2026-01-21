El tiempo hoy en Canarias, isla por isla: la Aemet prevé lluvias que podrían ser “moderadas”

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión en Canarias para este miércoles, 21 de enero de 2026. Una jornada que estará marcada por lluvias débiles que podrían ser localmente moderadas y amainarán a partir del mediodía.
Así, las precipitaciones afectarán, principalmente, a las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, pues en Lanzarote y Fuerteventura se prevén intervalos nubosos.
Respecto a las temperaturas, la Aemet señala que presentarán pocos cambios o irán en ligero ascenso, con una mínima de 16 grados centígrados (ºC) en las dos provincias canarias, y una máxima de entre 20 y 21ºC.
El viento soplará de flojo a moderado del norte, girando por la tarde a noroeste.
La previsión de la Aemet en Canarias para hoy, isla por isla
Tenerife: en el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias durante la madrugada de carácter débil en general, con la apertura de amplios claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso en general, con intervalos ocasionales en el sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Probables heladas débiles en cumbres centrales. Viento flojo a moderado de norte a noroeste. En cumbres centrales, viento fuerte del norte con probables rachas muy fuertes.
Lanzarote: cielos nubosos con probables lluvias débiles durante la primera mitad del día y que podrán ser localmente moderadas durante la madrugada, con apertura de claros ocasionales durante la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento flojo del norte de madrugada, girando a noroeste y aumentando a moderado.
Fuerteventura: cielos nubosos con probables lluvias débiles durante la primera mitad del día y que podrán ser localmente moderadas durante la madrugada, con apertura de claros ocasionales durante la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento flojo a moderado de norte girando a noroeste tras el mediodía.
Gran Canaria: en el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias durante la madrugada de carácter débil en general, abriendo claros ocasionales durante la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del noroeste, con algún intervalo de fuerte en el noreste de madrugada y en el este y oeste durante la tarde.
La Gomera: en el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias durante la madrugada de carácter débil en general, abriendo claros ocasionales durante la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado de componente norte, con algún intervalo de fuerte en cumbres y vertientes este y oeste.
La Palma: en el norte, predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil de madrugada, abriendo claros ocasionales durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso en general, con intervalos ocasionales en el sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en altas cumbres.
El Hierro: en el norte, predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil de madrugada, abriendo claros ocasionales durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso en general. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente norte.