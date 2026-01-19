El frío y la lluvia no se van de Canarias: un chorro polar llegará a las Islas esta semana

El inicio de la semana viene marcado por el impacto de la borrasca Harry, que está dejando un temporal de lluvias, nieve y fuerte oleaje en buena parte de España, con especial incidencia en el área mediterránea. Aunque el núcleo del chorro polar se sitúa lejos del Archipiélago, Canarias no quedará totalmente al margen de este episodio meteorológico y también notará sus efectos en los próximos días, según Meteored.
Según los modelos de predicción, el centro principal de la borrasca se desplazará hacia el norte de Túnez, mientras una depresión secundaria se formará al sur de Baleares. Esta configuración favorece una llevantada intensa en el noreste peninsular, donde las lluvias serán especialmente abundantes. En la provincia de Girona, por ejemplo, se esperan acumulados que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado, con riesgo de inundaciones súbitas y avisos naranjas activados por la AEMET.
Las precipitaciones se irán extendiendo entre hoy y mañana a otras zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y el este de Aragón, aunque con registros algo menos extremos de lo previsto en días anteriores. Aun así, en puntos concretos como el norte de Alicante, sur de Valencia, Tarragona, Bajo Aragón y la sierra de Tramuntana en Mallorca, podrían alcanzarse más de 60 l/m² en solo 12 horas.
También habrá que prestar atención a las nevadas vinculadas a este chorro polar, que serán destacables en el Pirineo oriental, Teruel y el interior norte de Castellón, con la cota de nieve situada entre 1.200 y 1.500 metros. En las zonas altas de Girona, los espesores podrían superar el medio metro de nieve nueva, mientras que en el Sistema Ibérico sur y el Pirineo oscense se esperan acumulaciones de más de 20 centímetros.
El temporal marítimo será otro de los grandes protagonistas, con olas de entre 5 y 6 metros, e incluso picos cercanos a los 10 metros, especialmente en Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, el viento soplará con rachas superiores a 70 km/h en áreas expuestas del Mediterráneo.
El chorro polar y Canarias
A partir del miércoles, la inestabilidad asociada a Harry comenzará a retirarse, pero el protagonismo pasará al Atlántico, donde ya se prepara un nuevo frente que dejará lluvias intensas en Galicia y el noroeste peninsular. Para el resto de la semana, los modelos indican la formación de un bloqueo anticiclónico entre Groenlandia y Escandinavia, lo que permitirá que el chorro polar descienda de latitud y dirija nuevas borrascas hacia la Península.
En este contexto, Canarias quedará algo más protegida, pero no completamente al margen. Se esperan chubascos intermitentes, especialmente en las islas más montañosas, como Tenerife, La Palma, Gran Canaria y El Hierro, donde la orografía favorece la formación de lluvias asociadas al paso de frentes debilitados.
De confirmarse los escenarios actuales de este chorro polar, las precipitaciones podrían ser muy abundantes en el noroeste peninsular, con acumulados de 150 a 200 l/m² en Galicia, mientras que en Canarias el episodio se traduciría en un ambiente más fresco, nuboso y variable, típico de las situaciones de inestabilidad atlántica invernal.
Los expertos advierten de que habrá que seguir muy de cerca la evolución de los modelos sobre este chorro polar, ya que una posible entrada de aire polar a finales de semana podría provocar un descenso térmico acusado y nuevas nevadas en amplias zonas del interior peninsular. En conjunto, todo apunta a que España afronta varios días de tiempo inestable, con Canarias viviendo un episodio más suave, pero igualmente marcado por la influencia del Atlántico.