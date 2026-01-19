La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este lunes: tres islas en aviso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 19 de enero de 2026, destacando las rachas muy fuertes que han obligado a activar aviso amarillo en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.
Cabe recordar que el Gobierno regional ha pedido precaución a la ciudadanía ante la meteorología adversa, pues se mantienen las alertas por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, por vientos en la provincia occidental (prealerta en el resto) y la prealerta por desprendimientos en las islas de mayor relieve.
La previsión de la Aemet en Canarias para este lunes, 19 de enero
El norte de las Islas de mayor relieve amanecerá este lunes nuboso o cubierto, con probabilidad de precipitaciones en general débiles, que podrían ser persistentes en las medianías de Gran Canaria y en el nordeste de Tenerife, según la previsión meteorológica.
En el resto del Archipiélago se esperan intervalos nubosos, que tenderán a aumentar la nubosidad durante la mañana.
Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque no se descarta algún ligero descenso en determinadas zonas. Así, se prevén máximas de 20ºC y mínimas de 16ºC.
El viento del nordeste soplará con intensidad, siendo fuerte en general y con rachas muy fuertes en zonas altas y en las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, Gran Canaria y Tenerife.
Estas rachas intensas también podrían darse, de forma puntual, en el resto de Islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.