Todas las alertas que siguen vigentes este lunes en Canarias

Canarias mantiene varias situaciones de alerta y prealerta activas este lunes, 19 de enero, según la información actualizada de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del PEFMA y del PLATECA, ante la continuidad de condiciones meteorológicas adversas.
Alerta por vientos
Permanece activa la alerta por vientos en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, especialmente en las cumbres de estas islas, donde se prevén rachas fuertes que pueden alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, así como rachas localmente muy fuertes que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas.
El viento será general del noroeste, rolando hacia el norte a lo largo del día, con mayor incidencia en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas.
En Lanzarote y Fuerteventura se mantiene la situación de prealerta por viento.
Alerta por fenómenos costeros
Este lunes continúa la alerta por fenómenos costeros en toda Canarias. Se espera mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que puede alcanzar o superar los 4 y 5 metros, y periodos de mar de fondo superiores a los 12 segundos.
El viento soplará del noroeste con fuerza 7, rolando a nordeste, con marejada o fuerte marejada, que podrá aumentar a mar gruesa y, de forma ocasional, muy gruesa.
El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste, así como a los canales entre islas. Durante la madrugada del lunes, se registrará la pleamar entre las 01:00 y las 01:40 horas.
Riesgo de desprendimientos
Además, se mantiene activa la prealerta por riesgo de desprendimientos en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, como consecuencia de las lluvias acumuladas durante los últimos días.
La activación del PLATECA en fase de prealerta tiene como objetivo el seguimiento de posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas, especialmente en zonas donde el terreno pueda haberse visto debilitado.
Alertas por el cero energético
La alerta por el cero energético en La Gomera ha quedado finalizada, una vez restablecido el suministro eléctrico y comprobado el estado de los servicios básicos y las infraestructuras críticas, por lo que ya no afecta al lunes.