El temporal no ha terminado: la Aemet mantiene bajo aviso a gran parte de Canarias este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en varias zonas de Canarias durante este lunes, 19 de enero, con rachas muy fuertes de viento del nordeste y condiciones adversas en el mar.
En el caso del viento, se prevén rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora en distintas áreas de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera.
En Tenerife, el aviso afecta al norte, este, sur y oeste de la Isla, donde el viento del nordeste incidirá especialmente en medianías expuestas, el extremo oeste y el litoral sureste.
En Gran Canaria, las rachas más intensas se esperan en las cumbres y en las vertientes este, sur y oeste, mientras que en La Gomera el aviso se centra en las zonas de cumbre.
Además, la Aemet mantiene avisos amarillos por fenómenos costeros en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y en los litorales este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria. En estas zonas se espera viento del norte o nordeste con fuerza 7 y mar combinada del noroeste de entre 4 y 5 metros.
Previsión de la Aemet para este lunes en Canarias
La previsión para este lunes indica cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones débiles, especialmente durante la primera mitad del día, sin descartar que sean persistentes en medianías de Gran Canaria y en el nordeste de Tenerife. En el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos, con apertura de claros por la tarde.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios o ligeros descensos, y no se descartan heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales de Tenerife.
El viento soplará fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en zonas altas, extremos oeste y vertientes sureste de las islas montañosas. Tampoco se descartan rachas muy fuertes en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.
En el mar, el viento soplará del norte o noroeste con fuerza 5 o 6, rolando a norte o nordeste, con fuerte marejada localmente gruesa durante la madrugada y mar de fondo del norte o noroeste de 3 a 4 metros, disminuyendo al final del día a 2 o 3 metros.
El tiempo por islas
Tenerife
El norte estará nuboso con precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, sin descartar persistencia en medianías. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos. Las temperaturas registrarán pocos cambios o ligeros descensos, con posibilidad de heladas débiles en cotas altas. El viento será fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en zonas altas, extremo oeste y vertiente sureste.
La Palma
Cielos nubosos o cubiertos en el norte y este, con probabilidad de lluvia débil. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos. Las temperaturas tendrán pocos cambios. Viento fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en cumbres y extremos sureste y noroeste.
La Gomera
Nuboso en el norte, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes sureste y oeste.
El Hierro
Nuboso en el norte, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en zonas altas y vertiente sureste.
Gran Canaria
Nuboso o cubierto en el norte con precipitaciones débiles, sin descartar persistencia en medianías durante la mañana. En el resto de vertientes, intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso. Viento fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y oeste.
Fuerteventura
Cielos nubosos durante la primera mitad del día, tendiendo a intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas de interior, con posibles rachas muy fuertes en Jandía, vertiente oeste e interior.
Lanzarote
Predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día, tendiendo a intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas de interior, donde no se descarta alguna racha muy fuerte.