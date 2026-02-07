‘HUMOr’: Kike Pérez activa el modo “viejo cascarrabias”

Kike Pérez (Arrecife, 1985) se pone serio. Su nuevo show, HUMOr, que tenía previsto estrenar este viernes en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, ofrece una imagen poco habitual del popular humorista canario, “en modo viejo cascarrabias”, como advirtió esta semana en la presentación de una propuesta que recorrerá todas las islas hasta final de año.
El lanzaroteño, que celebra dos decenios de trayectoria sobre los escenarios, detalló que en 2026 coinciden tres circunstancias en su vida que considera destacables: es la primera vez que se retrata con rostro enfadado en un cartel promocional, cumple dos décadas viviendo del escenario y nacerá en mayo su primera hija, a la que pondrá de nombre, como no podía ser de otra manera como conejero de pro, Famara.
EL ARGUMENTO
HUMor reúne anécdotas y reflexiones, que incluyen los tiempos que vivimos sometidos a las redes sociales, la inmediatez y la mediocridad, de los que se aprovechan los pícaros, todo ello contado con mucho humor. “Es una época de humo donde ganan los que se mueven bien manejando el fuego a base de fakes y propagando la desinformación de manera maliciosa”, señaló en la presentación, en la que estuvo acompañado por el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno regional, Cristóbal de la Rosa, y el gerente de la productora Multitrack, que distribuye el show, Francisco Chinea.
“Sigo reivindicando mi humor de terapia colectiva, pero en modo cascarrabias”, explicó el humorista, que arremetió contra “los pícaros de playa en un mundo cada vez más polarizado y fanatizado”. “Si vamos a molestar a alguien, que sea a quien se lo merece. Esta calentura se ha cocinado poco a poco”.
EL ITINERARIO
Además de Arucas, las fechas que de momento contempla la nueva propuesta de Kike Pérez son el 28 de febrero, en el Teatro de El Sauzal; en marzo se escenificará en el Auditorio Juan Carlos I de Arafo, el día 21, y en el Teatro Municipal de Tías, el 22. En abril, Kike Pérez visitará el Centro Cultural Guaires de Gáldar, el día 10; el Centro Cultural de Maspalomas, el 11; el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, el 17; el Teatro Leal de La Laguna, el 18, y el Auditorio Infanta Leonor de Arona, el 24.
En mayo HUMOr podrá disfrutarse en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria el día 29, y el próximo mes de junio, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, el día 6, y en el Auditorio de Teror, el 18. En julio Kike Pérez actuará en el Teatro Unión Tejina (La Laguna), el día 11, para luego en octubre hacerlo en el Cicca de Gran Canaria, el día 17, y en noviembre, en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio, el día 13. Ya en diciembre, regresa al Teatro Leal de La Laguna el día 4, para más tarde actuar en el Auditorio Alfredo Kraus, el 13.
El humorista lanzaroteño, que en alguna ocasión se ha definido como “un aprovechador de buenos momentos” y como “un cómico profesional en continua construcción”, está a punto de estrenar en Televisión Canaria la serie de ficción El ambulatorio, que dirige el cineasta, guionista, cantante y productor canario David Sainz (Malviviendo, Grasa, En fin), que protagoniza la intérprete madrileña Carmen Ruiz, junto a un nutrido grupo de conocidos actores y actrices del Archipiélago.