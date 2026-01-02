El espectáculo de humor de Darío López y Kike Pérez en La Laguna se mueve de fecha

Las actividades previstas para este viernes, 2 de enero, en la Plaza de la Navidad de La Laguna, han quedado aplazadas debido a la situación de alerta meteorológica.
Según ha informado la concejalía de Fiestas del municipio, la decisión se ha adoptado priorizando la seguridad de los asistentes ante las condiciones meteorológicas adversas.
El aplazamiento afecta al conjunto de actos programados para este viernes en el espacio situado en la Plaza del Cristo.
En este contexto, el espectáculo de humor ‘Risas de Año Nuevo’, protagonizado por Darío López y Kike Pérez, ha sido reprogramado. “Las carcajadas están aseguradas”, han explicado desde el Consistorio.
La nueva fecha fijada es el martes 6 de enero, a las 20:30 horas, manteniéndose como escenario la Plaza de la Navidad (Plaza del Cristo).
Desde la organización se ha informado de que el cambio de fecha permitirá “poner el broche de oro final” a las fiestas navideñas una vez mejoren las condiciones meteorológicas. “Sentimos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. ¡Les esperamos el día 6 para despedir la Navidad!”.