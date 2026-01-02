El Gobierno actualiza las alertas en Canarias y señala las islas más afectadas en las próximas horas

A partir de las 12:30 horas de este viernes 2 de enero de 2026, la Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación de riesgo meteorológico en Canarias, con alertas y prealertas activas por lluvias, viento y fenómenos costeros, así como la finalización de la prealerta por tormentas, de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Prealerta por lluvias en todo el Archipiélago
El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en toda la comunidad autónoma desde las 12:30 horas de este viernes. Según las observaciones oficiales, tras el paso de los principales frentes asociados a la borrasca Francis durante la jornada del 1 de enero, se mantienen condiciones de inestabilidad en el entorno del Archipiélago.
A lo largo del día se prevén chubascos dispersos en todas las Islas, con lluvias que podrán ser moderadas, asociadas a una banda nubosa que atravesará Canarias de oeste a este. Esta franja de inestabilidad comenzará a afectar a las Islas occidentales a partir del mediodía, extendiéndose hacia las Islas orientales durante la tarde y la noche, con cantidades de precipitación inferiores a las registradas el día anterior.
Finaliza la prealerta por tormentas
De forma paralela, la Dirección General de Emergencias ha dado por finalizada la situación de prealerta por tormentas en toda Canarias, también a partir de las 12:30 horas de este viernes, al haber concluido las condiciones meteorológicas que favorecían la formación de tormentas fuertes y muy fuertes en el entorno del Archipiélago.
Alerta por viento en tres Islas
Asimismo, se ha declarado la situación de alerta por viento en Gran Canaria, La Palma y Tenerife, mientras que en el resto de las Islas se mantiene la situación de prealerta, desde las 12:30 horas de este viernes 2 de enero.
La alerta afecta a las zonas altas y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, mientras que la prealerta se extiende al resto de la comunidad autónoma. Se mantienen vientos del suroeste moderados, con aumento a fuerte o con intervalos muy fuertes en medianías, cumbres y zonas altas, especialmente en el norte y este de las Islas occidentales y Gran Canaria.
Se prevén rachas de viento del oeste y suroeste que pueden ser localmente fuertes en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde pueden alcanzar y superar los 80 kilómetros por hora, e incluso superar puntualmente los 90 kilómetros por hora en Tenerife. De manera más localizada, estas rachas también pueden afectar a cumbres y medianías del norte y sur de La Gomera y El Hierro, así como al nordeste y sur de Tenerife. En Fuerteventura y Lanzarote, las rachas podrán superar los 70 kilómetros por hora, principalmente en zonas del interior, el nordeste de Lanzarote y La Graciosa.
Continúa la alerta por fenómenos costeros
La Dirección General de Emergencias ha actualizado y mantiene activa la situación de alerta por fenómenos costeros, con efectos previstos en la isla de La Palma, el litoral norte, oeste y suroeste de El Hierro, el oeste y suroeste de La Gomera, así como en el norte y oeste del resto de las Islas, incluidas las costas del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife.
En estas zonas se esperan vientos del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), junto con mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, que puede superar los 5 metros en las costas oeste y norte de La Palma, así como en la costa norte de Lanzarote.
Además, se ha señalado que el sábado 3 de enero habrá luna llena, con coeficientes de marea altos a muy altos durante el fin de semana, que oscilarán entre 87 este viernes y 92 el domingo 4 de enero, lo que dará lugar a mareas vivas.