La Aemet extiende los avisos por la borrasca Francis en Canarias: hasta cuándo durará el “peligro importante”

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en distintas Islas desde este viernes, 2 de enero de 2026, así como avisos naranjas por mala mar previstos para el sábado 3 de enero en zonas concretas del Archipiélago.
El episodio meteorológico se extenderá durante varios días en Canarias. Así es como afectará, isla por isla:
Tenerife
En Tenerife, el aviso amarillo por viento estará activo desde las 10:00 horas del viernes 2 de enero hasta las 18:00 horas del sábado 3 en el norte, el área metropolitana y las zonas del este, sur y oeste.
Se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora, de componente oeste, que afectarán especialmente a zonas altas y de la dorsal, al municipio de La Laguna y a la vertiente sur, con posibilidad de superar los 90 km/h en cumbres.
En cuanto a fenómenos costeros, el viernes 2 de enero, entre las 10:00 y las 18:00 horas, se prevé viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el área metropolitana.
A partir de las 02:00 horas del sábado 3 y hasta las 23:59 horas, se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros tanto en el área metropolitana como en el norte de la Isla.
Gran Canaria
En Gran Canaria, el aviso amarillo por viento se activará el viernes 2 de enero, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, en el norte, las cumbres y las zonas del este, sur y oeste.
Se prevén rachas de hasta 80 km/h, de componente suroeste, que afectarán principalmente a cumbres, zonas altas de la vertiente norte y a los extremos noroeste y este-sureste.
Por fenómenos costeros, el sábado 3 de enero, entre las 16:00 y las 23:59 horas, se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros mar adentro en el norte de la Isla.
La Palma
En La Palma, el aviso amarillo por viento estará activo desde las 10:00 horas del viernes 2 de enero hasta las 18:00 horas del sábado 3 en las cumbres y en el este de la Isla, con rachas de hasta 80 km/h, de componente oeste, que afectarán a cumbres, crestas y zonas altas del este, con posibilidad de superar localmente los 90 km/h en cumbres.
En el ámbito de los fenómenos costeros, el viernes 2 de enero, entre las 10:00 y las 12:00 horas, se prevé viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el extremo noroeste.
Desde las 22:00 del viernes hasta las 10:00 del sábado, se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros en las costas oeste y noroeste.
El sábado 3 de enero, entre las 10:00 y las 20:00 horas, se activará aviso naranja (peligro importante) tanto en el este como en el oeste de la Isla, con mar combinada del noroeste en torno a 5 metros en las costas oeste y norte.
Durante el resto del día y hasta la madrugada del domingo 4 de enero, continuará el aviso amarillo por oleaje de 4 a 5 metros en distintas zonas del litoral.
Lanzarote
En Lanzarote, el aviso amarillo por viento estará activo el viernes 2 de enero, entre las 11:00 y las 18:00 horas, con rachas de hasta 70 km/h que afectarán especialmente a zonas de interior.
El aviso se ampliará el sábado 3, desde las 08:00 hasta las 20:00 horas, con incidencia en el nordeste y en La Graciosa.
Por fenómenos costeros, el sábado 3 de enero, se activará aviso naranja entre las 13:00 y las 21:00 horas, con mar combinada del noroeste en torno a 5 metros y viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en la costa norte.
El resto del día y hasta la madrugada del domingo 4, se mantendrá el aviso amarillo por oleaje de 4 a 5 metros.
Fuerteventura
En Fuerteventura, el viernes 2 de enero, entre las 11:00 y las 18:00 horas, se espera viento con rachas máximas de 70 km/h, afectando principalmente a zonas de interior.
En cuanto a los fenómenos costeros, el sábado 3 de enero, desde las 09:00 hasta las 23:59 horas, se prevé mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.
La Gomera
En La Gomera, el aviso amarillo por viento estará activo el viernes 2 de enero, entre las 08:00 y las 20:00 horas, con rachas de hasta 70 km/h, de componente oeste, que afectarán especialmente a zonas altas y medianías del norte y sur.
El aviso se repetirá el sábado 3, desde las 06:00 hasta las 20:00 horas, con las mismas características.
El Hierro
En El Hierro, el viento activará avisos amarillos el viernes 2 de enero, entre las 08:00 y las 20:00 horas, y el sábado 3, desde las 06:00 hasta las 20:00 horas, con rachas de hasta 70 km/h del oeste, especialmente en zonas altas y medianías del norte y sur.
Por fenómenos costeros, el sábado 3 de enero, desde las 02:00 hasta las 23:59 horas, se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, prolongándose hasta las 03:00 del domingo 4 de enero.