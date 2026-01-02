borrasca francis

La Aemet extiende los avisos por la borrasca Francis en Canarias: hasta cuándo durará el “peligro importante”

El episodio meteorológico mantiene activas alertas en las Islas
La Aemet extiende los avisos por la borrasca Francis en Canarias: hasta cuándo durará el "peligro importante"
La Aemet extiende los avisos por "peligro importante" ante la borrasca Francis en Canarias
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en distintas Islas desde este viernes, 2 de enero de 2026, así como avisos naranjas por mala mar previstos para el sábado 3 de enero en zonas concretas del Archipiélago.

El episodio meteorológico se extenderá durante varios días en Canarias. Así es como afectará, isla por isla:

  1. La Aemet advierte de un fenómeno poco habitual en el cieloLa Aemet advierte de turbulencias severas en Canarias: “Será un día muy complicado para volar”
  2. Vicky Palma, meteoróloga, explica por qué es peligroso subir hoy al TeideVicky Palma, meteoróloga, explica por qué es peligroso subir hoy al Teide

Tenerife

En Tenerife, el aviso amarillo por viento estará activo desde las 10:00 horas del viernes 2 de enero hasta las 18:00 horas del sábado 3 en el norte, el área metropolitana y las zonas del este, sur y oeste.

Se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora, de componente oeste, que afectarán especialmente a zonas altas y de la dorsal, al municipio de La Laguna y a la vertiente sur, con posibilidad de superar los 90 km/h en cumbres.

En cuanto a fenómenos costeros, el viernes 2 de enero, entre las 10:00 y las 18:00 horas, se prevé viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el área metropolitana.

A partir de las 02:00 horas del sábado 3 y hasta las 23:59 horas, se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros tanto en el área metropolitana como en el norte de la Isla.

Gran Canaria

En Gran Canaria, el aviso amarillo por viento se activará el viernes 2 de enero, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, en el norte, las cumbres y las zonas del este, sur y oeste.

Se prevén rachas de hasta 80 km/h, de componente suroeste, que afectarán principalmente a cumbres, zonas altas de la vertiente norte y a los extremos noroeste y este-sureste.

Por fenómenos costeros, el sábado 3 de enero, entre las 16:00 y las 23:59 horas, se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros mar adentro en el norte de la Isla.

La Palma

En La Palma, el aviso amarillo por viento estará activo desde las 10:00 horas del viernes 2 de enero hasta las 18:00 horas del sábado 3 en las cumbres y en el este de la Isla, con rachas de hasta 80 km/h, de componente oeste, que afectarán a cumbres, crestas y zonas altas del este, con posibilidad de superar localmente los 90 km/h en cumbres.

En el ámbito de los fenómenos costeros, el viernes 2 de enero, entre las 10:00 y las 12:00 horas, se prevé viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el extremo noroeste.

Desde las 22:00 del viernes hasta las 10:00 del sábado, se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros en las costas oeste y noroeste.

El sábado 3 de enero, entre las 10:00 y las 20:00 horas, se activará aviso naranja (peligro importante) tanto en el este como en el oeste de la Isla, con mar combinada del noroeste en torno a 5 metros en las costas oeste y norte.

Durante el resto del día y hasta la madrugada del domingo 4 de enero, continuará el aviso amarillo por oleaje de 4 a 5 metros en distintas zonas del litoral.

Lanzarote

En Lanzarote, el aviso amarillo por viento estará activo el viernes 2 de enero, entre las 11:00 y las 18:00 horas, con rachas de hasta 70 km/h que afectarán especialmente a zonas de interior.

El aviso se ampliará el sábado 3, desde las 08:00 hasta las 20:00 horas, con incidencia en el nordeste y en La Graciosa.

Por fenómenos costeros, el sábado 3 de enero, se activará aviso naranja entre las 13:00 y las 21:00 horas, con mar combinada del noroeste en torno a 5 metros y viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en la costa norte.

El resto del día y hasta la madrugada del domingo 4, se mantendrá el aviso amarillo por oleaje de 4 a 5 metros.

Fuerteventura

En Fuerteventura, el viernes 2 de enero, entre las 11:00 y las 18:00 horas, se espera viento con rachas máximas de 70 km/h, afectando principalmente a zonas de interior.

En cuanto a los fenómenos costeros, el sábado 3 de enero, desde las 09:00 hasta las 23:59 horas, se prevé mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

La Gomera

En La Gomera, el aviso amarillo por viento estará activo el viernes 2 de enero, entre las 08:00 y las 20:00 horas, con rachas de hasta 70 km/h, de componente oeste, que afectarán especialmente a zonas altas y medianías del norte y sur.

El aviso se repetirá el sábado 3, desde las 06:00 hasta las 20:00 horas, con las mismas características.

El Hierro

En El Hierro, el viento activará avisos amarillos el viernes 2 de enero, entre las 08:00 y las 20:00 horas, y el sábado 3, desde las 06:00 hasta las 20:00 horas, con rachas de hasta 70 km/h del oeste, especialmente en zonas altas y medianías del norte y sur.

Por fenómenos costeros, el sábado 3 de enero, desde las 02:00 hasta las 23:59 horas, se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, prolongándose hasta las 03:00 del domingo 4 de enero.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas