La Aemet advierte de turbulencias severas en Canarias: “Será un día muy complicado para volar”

La Aemet en Canarias ha informado este viernes de la presencia de viento muy intenso en niveles medios y altos de la atmósfera, una situación poco habitual que está directamente relacionada con la borrasca Francis que atraviesa el Archipiélago.
Según explica el organismo estatal, este escenario ha provocado la aparición de ondas de montaña claramente visibles desde satélite, un fenómeno que no suele apreciarse con facilidad.
La clave, en esta ocasión, ha sido la humedad asociada al frente, que ha permitido que estas formaciones quedaran marcadas visualmente.
Desde la Aemet aclaran además que se trata de una dirección de viento no habitual, lo que tiene consecuencias prácticas.
En concreto, advierten de que, al no coincidir con la dirección predominante, los aterrizajes y despegues en la mayoría de los aeropuertos canarios se realizan con viento cruzado.
El organismo recuerda que ya en verano explicó el mecanismo de formación de las ondas de montaña, que habitualmente no son visibles. En condiciones normales, estas ondas suponen un riesgo para la aviación, aunque suelen quedar ocultas por la nubosidad.
En esta ocasión, sin embargo, fue la calima la que permitió que el fenómeno pudiera observarse con claridad.
“Aeronáuticamente va a ser un día muy complicado tanto por la turbulencia provocada por este viento intenso, como por las ondas de montaña formadas a sotavento”, sentencian desde la Aemet.
El perfil en X de Controladores Aéreos indicó en la mañana de este viernes que el aeropuerto de La Palma ha sufrido problemas relacionados con la meteorología adversa, afectando a al menos a tres vuelos interinsulares que tuvieron que regresar al aeropuerto de origen por tormentas y turbulencias severas.