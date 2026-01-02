Borrasca Francis en Canarias: viento muy fuerte y lluvias intensas en algunos puntos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias de cara a este viernes, 2 de enero de 2026, destacando la intensidad de las rachas de viento, que serán muy fuertes en medianías de las islas montañosas.
Respecto a los avisos en vigor, se mantiene el riesgo en nivel amarillo por viento en todo el Archipiélago y por fenómenos costeros en Tenerife y La Palma.
En las islas de mayor relieve la jornada amanecerá nubosa en las vertientes oeste y suroeste, con intervalos que aumentarán hasta cubrir el cielo en las horas centrales.
Asimismo, la Aemet precisa que las lluvia será débil, si bien se espera que caiga con mayor intensidad y frecuencia en las vertientes ubicadas al oeste.
En Lanzarote y Fuerteventura, las nubes cubrirán buena parte del cielo durante las primeras horas de la madrugada, con probabilidad de chubascos localmente fuertes.
En cuanto a las temperaturas, la Agencia prevé algún ascenso de las mínimas en la provincia de Las Palmas.