Se mantienen los avisos amarillos por viento y fenómenos costeros este viernes en las Islas
Borrasca Francis en Canarias: viento muy fuerte y lluvias intensas en algunos puntos
Viento muy fuerte y lluvias intensas en algunos puntos. DA
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias de cara a este viernes, 2 de enero de 2026, destacando la intensidad de las rachas de viento, que serán muy fuertes en medianías de las islas montañosas.

Respecto a los avisos en vigor, se mantiene el riesgo en nivel amarillo por viento en todo el Archipiélago y por fenómenos costeros en Tenerife y La Palma.

  Canarias comienza el año con lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje y nieve

En las islas de mayor relieve la jornada amanecerá nubosa en las vertientes oeste y suroeste, con intervalos que aumentarán hasta cubrir el cielo en las horas centrales.

Asimismo, la Aemet precisa que las lluvia será débil, si bien se espera que caiga con mayor intensidad y frecuencia en las vertientes ubicadas al oeste.

En Lanzarote y Fuerteventura, las nubes cubrirán buena parte del cielo durante las primeras horas de la madrugada, con probabilidad de chubascos localmente fuertes.

En cuanto a las temperaturas, la Agencia prevé algún ascenso de las mínimas en la provincia de Las Palmas.

