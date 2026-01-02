Canarias comienza el año con lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje y nieve

Canarias dio ayer la bienvenida a un nuevo año pasado por agua. Desde primeras horas, la borrasca Francis, que comenzó a recorrer el Archipiélago de oeste a este, dejó lluvias en cantidades superiores a las previstas inicialmente, que se prolongarán algo más en el tiempo, según indicó la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
Además, Francis cubrió de nieve el pico del Teide, y también ocasionó varios incidentes sin importancia a consecuencia del viento en algunos municipios tinerfeños.
Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos, ya que los vientos fuertes persistirán en zonas expuestas y medianías al menos hasta mediados del día 3 de enero. Todas las islas están en riesgo (aviso amarillo), mientras sube a riesgo importante (aviso naranja) La Palma por lluvias y tormentas, además Gran Canaria, La Palma y Tenerife lo estarán también por fenómenos costeros adversos y viento, situación está última que también eleva el aviso a La Gomera y El Hierro.
Asimismo, la Dirección General de Emergencia ha actualizado la situación de alerta por precipitaciones en La Palma, donde se prevén cantidades acumuladas en 12 horas que puede superar los 120 litros por metro cuadrado, y en el sur y oeste de Tenerife. El resto de islas se mantiene la situación de prealerta, con lluvias intensas y persistentes repartidas de forma desigual, tanto en El Hierro y en La Gomera como en Tenerife, Isla esta última donde hasta el momento las zonas afectadas han sido, especialmente, el oeste y sur.
La borrasca también alcanzó al oeste y sur de Gran Canaria, y se preveía que anoche alcanzaría ya Fuerteventura y Lanzarote, con lluvias significativas hasta primeras horas de hoy.
Mientras, en Tenerife, el Cabildo mantiene activado el Plan de Emergencias Insular , isla en situación de alerta ante la evolución de la borrasca, que continúa afectando con lluvias, viento y fenómenos costeros adversos. Los registros más significativos tuvieron lugar en Santiago del Teide (Hoyos), con 34,5 litros por metro cuadrado; Guía de Isora (Chioth), con 33,6; Buenavista (Palmath) con 32,6 l/m²; Vilaflor (Imetos–Trevejos), con 29,8 l/m² y Granadilla de Abona, con 28,4.
Las rachas máximas de viento llegaron ayer a los 104,8 kilómetros hora en Izaña. El viento seguirá fuerte junto al mal estado de la mar en las vertientes norte y oeste.
Cierre del teleférico del Teide, del barranco de Masca y de varias vías
La borrasca Francis no ha dejado, hasta el momento, incidencias graves en las Islas. En el caso de Tenerife, según informó ayer el Cabildo insular, las registradas han sido levantamiento de tapas de alcantarillado en Adeje; inundaciones puntuales en dos locales comerciales en Adeje y Santiago del Teide y desprendimiento en la carretera TF-21 (Parque Nacional del Teide, km 48). Además, se ha procedido al cierre del teleférico del Teide con presencia de nieve a partir de los 2.700 metros de altitud.
Asimismo, se han suspendido las actividades de descenso de barrancos y actividades deportivas similares, que se mantiene hoy, y se ha procedido al cierre del barranco de Masca y de la carretera TF-445 (acceso a Punta de Teno) así como al cierre del sendero Afur-Taganana-Afur. También se ha cerrado al tráfico el Parque Nacional del Teide, a partir de las 16:00 horas, desde la TF-21 (Boca Tauce-La Caldera) y la TF-24 (cruce de Los Loros).
En La Palma, Francis dejó ayer 76,2 litros por metro cuadrados en el Roque de Los Muchachos y 71,2 litros por metro cuadrado en Puntagorda, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.
En La Gomera se ha pedido a la población extremar la precaución ante la alerta por fenómenos costeros, así como de la prealerta por lluvias y vientos.