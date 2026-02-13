Impulsa tu idea con hasta 4.700 € en tres meses

Emprender siempre ha implicado riesgo. Pero en un contexto económico cada vez más competitivo y cambiante, lanzarse al mercado sin validar previamente una idea puede convertirse en un error costoso. La intuición y el entusiasmo ya no bastan. Hoy, experimentar, contrastar y ajustar antes de invertir es casi una obligación. Bajo esa filosofía nace una nueva edición de Prototipando para Emprender, una iniciativa que convierte la validación en el eje central del proceso emprendedor en Canarias.
El programa se plantea como algo más que una acción formativa. Es un laboratorio intensivo donde las personas participantes no solo adquieren conocimientos, sino que desarrollan prototipos reales, los ponen a prueba y acceden a financiación para transformar sus ideas en oportunidades de negocio tangibles.
Prototipando para Emprender es un proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo a través del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Canarias (COE Canarias), y se desarrolla en colaboración con la Fundación General de la Universidad de La Laguna y la Fundación Universitaria de Las Palmas. La iniciativa busca reducir el riesgo inicial del emprendimiento mediante herramientas prácticas, mentoría especializada y apoyo económico, evitando que las ideas innovadoras se queden únicamente sobre el papel.
La convocatoria para esta nueva edición mantiene abierto el plazo de recepción de propuestas hasta el próximo 18 de febrero. Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través de la web oficial del programa, donde se detallan tanto los requisitos como el calendario completo. El objetivo es captar propuestas innovadoras con potencial de impacto en el entorno económico y social del archipiélago canario.
A diferencia de los programas tradicionales centrados en la elaboración de planes de negocio teóricos, Prototipando para Emprender funciona como un espacio de innovación aplicada. Durante varios meses, las personas seleccionadas trabajan de forma intensiva en el desarrollo de sus proyectos, construyendo prototipos orientados a sus potenciales clientes. La premisa es clara: antes de constituir una empresa o asumir costes estructurales, es fundamental comprobar si la propuesta responde a una necesidad real del mercado.
El proceso arranca con la presentación de ideas y una fase de selección que incluye entrevistas presenciales en Tenerife y Gran Canaria. Se valoran especialmente aquellas iniciativas que incorporen un elemento diferenciador y que puedan generar oportunidades en sectores estratégicos para Canarias. Tras la selección, las personas participantes acceden a una formación intensiva centrada en metodologías de validación y desarrollo de proyectos.
Entre las herramientas que se aplican destacan metodologías como Design Thinking y Customer Experience, ampliamente utilizadas en el ámbito de la innovación empresarial. Estos enfoques permiten comprender mejor a las personas usuarias, identificar problemas concretos y diseñar soluciones ajustadas a esas necesidades reales. El proceso de trabajo incluye investigación de mercado, definición de la propuesta de valor, diseño de modelos de negocio y desarrollo de prototipos funcionales.
Superada la fase formativa, las personas participantes afrontan un desafío práctico que les permite aplicar los conocimientos adquiridos y ajustar su planteamiento inicial. Después acceden al denominado Laboratorio de Ideas, el núcleo del programa, que se desarrolla durante aproximadamente tres meses. Es en esta etapa donde se construyen prototipos reales y se someten a prueba en contextos reales, recogiendo datos y opiniones que permiten introducir mejoras y reforzar la viabilidad del proyecto.
Uno de los elementos diferenciales del programa es su respaldo económico. Las personas que acceden al laboratorio pueden recibir una bolsa de ayuda de hasta 2.700 euros por su participación. A ello se suma una dotación adicional de hasta 2.000 euros destinada a financiar materiales, herramientas o servicios necesarios para crear y testear el prototipo. En total, el apoyo puede alcanzar los 4.700 euros durante un periodo máximo de 90 días.
Este soporte económico permite que la comunidad emprendedora pueda centrarse plenamente en el desarrollo de sus proyectos sin que la falta de recursos se convierta en un obstáculo en la fase inicial. No se trata únicamente de formación, sino de disponer de medios concretos para experimentar en condiciones reales, reducir la incertidumbre y tomar decisiones basadas en datos.
El programa está dirigido a personas mayores de edad residentes en Canarias que cuenten con una idea innovadora y disponibilidad para participar de forma presencial. Entre los requisitos figura no estar dadas de alta como personas autónomas ni mantener actividad laboral durante la fase intensiva del laboratorio, lo que garantiza una dedicación plena al desarrollo del proyecto.
Más allá del impacto individual, la iniciativa contribuye a fortalecer el ecosistema emprendedor del archipiélago. La colaboración entre instituciones públicas y entidades universitarias refuerza la conexión entre conocimiento, innovación y empleo, promoviendo una cultura emprendedora basada en la validación, el análisis y la experimentación frente a la improvisación.
En un entorno donde la sostenibilidad y la competitividad dependen de la capacidad de adaptación, contar con espacios seguros para probar ideas resulta clave. Prototipando para Emprender ofrece precisamente ese entorno estructurado en el que equivocarse forma parte del aprendizaje y cada ajuste aumenta las probabilidades de consolidar un negocio viable.
Las personas interesadas aún pueden presentar su propuesta antes del 18 de febrero a través de la página web oficial del programa. Canarias vuelve así a apostar por transformar talento en empresas sostenibles, reforzando un modelo de emprendimiento más reflexivo, práctico y orientado a resultados reales.