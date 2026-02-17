Mazazo a Shein: investigada por su “diseño adictivo” y la venta de productos ilegales en la UE

El gigante asiático de la moda low cost, Shein, se encuentra bajo la lupa de las autoridades europeas. La Comisión Europea ha incoado este martes un expediente formal contra la plataforma para investigar presuntas violaciones graves de la Ley de Servicios Digitales (DSA).
Las sospechas de Bruselas son alarmantes: desde el uso de técnicas de diseño adictivo hasta permitir la venta de productos prohibidos en suelo comunitario, tales como armas y muñecas sexuales con apariencia infantil.
La investigación del Ejecutivo comunitario se centrará, en primer lugar, en evaluar si los sistemas internos de Shein son lo suficientemente robustos para impedir la comercialización de artículos ilegales. Preocupa especialmente el caso de las muñecas sexualizadas denunciadas por Francia, que podrían ser catalogadas como material de abuso sexual infantil.
El peligro del “diseño adictivo”
Más allá de los productos físicos, Bruselas examinará con lupa la interfaz de la plataforma. Se sospecha que Shein utiliza sistemas de puntos y recompensas diseñados específicamente para generar adicción en el consumidor y fomentar una interacción constante que podría perjudicar el bienestar de los usuarios.
Asimismo, los investigadores controlarán la transparencia de sus algoritmos. La legislación europea obliga a las grandes plataformas a explicar cómo funcionan sus sistemas de recomendación y a ofrecer alternativas a los usuarios que no quieran estar sometidos a una elaboración de perfiles personalizada.
Posibles multas millonarias
Aunque no hay un plazo cerrado para concluir el proceso, la apertura de este expediente otorga a la Comisión poderes para:
- Solicitar información adicional a la compañía y a terceros.
- Tomar medidas provisionales para mitigar riesgos.
- Imponer cambios inmediatos en el funcionamiento de la web.
- En caso de confirmarse las infracciones, imponer una multa millonaria que podría suponer un duro golpe financiero para la empresa.
La respuesta de Shein
Tras el anuncio, Shein ha emitido un comunicado asegurando que se toma “muy en serio” sus obligaciones legales. La compañía afirma haber realizado “inversiones significativas” en los últimos meses para reforzar su cumplimiento con la DSA, incluyendo marcos de mitigación de riesgos y una protección reforzada para los menores.
“Seguiremos colaborando de manera constructiva con el Ejecutivo comunitario”, señala la plataforma, que destaca la implantación de nuevas salvaguardas, como un sistema de verificación de edad, para evitar que los menores accedan a contenidos o productos restringidos.