Itahiza Domínguez (IGN), sobre los últimos terremotos en el Teide: “En más de 20 años no habíamos visto una señal así en Tenerife”

El comité científico asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) ha convocado una reunión extraordinaria este martes para evaluar la situación sísmica de Tenerife tras registrarse más de un centenar de terremotos en los últimos cuatro días.
Según Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias, la señal detectada durante la mañana de este martes es especialmente inusual: “Desde que tenemos instrumentación hace poco más de 20 años, no habíamos visto una señal así en Tenerife”, ha declarado.
Esta señal continua, que comenzó a las 8:45 y se prolongó hasta las 10:15 horas, presenta una naturaleza distinta a los sismos convencionales detectados desde el pasado sábado en el sector oeste de Las Cañadas del Teide, tal y como asegura el vulcanólogo.
No se trata de eventos aislados, sino de una actividad “pulsante” que se solapa: “No son eventos individuales; es una señal que se solapa unos con otros y es imposible de localizar per se”, explica el experto, aunque los datos preliminares la sitúan nuevamente a unos 12 kilómetros de profundidad.
Más de 100 terremotos en el Teide en los últimos cuatro días
Desde el inicio de este episodio el pasado sábado, el IGN ha contabilizado más de 100 terremotos, la mayoría de baja magnitud (ninguno superó el 1,7 el fin de semana).
Domínguez vincula esta recurrencia al movimiento de fluidos en profundidad: “Tenerife tiene magma acumulándose bajo la corteza a unos 10-12 kilómetros durante muchos años, décadas. Posiblemente es lo que estamos viviendo”.
Este proceso afecta al sistema hidrotermal, lo que explica también las deformaciones y gases detectados por INVOLCAN en los últimos años.
“No es un fenómeno precursor de una erupción”
Pese a lo llamativo de las cifras y la excepcionalidad de la señal de este martes, el director del IGN ha querido ser tajante para evitar el alarmismo. “No estamos viendo lo que vimos en La Palma la semana antes de la erupción; no vemos indicios de que haya precursores de una erupción a corto-medio plazo”, aclaró.
Según el sismólogo, en otros volcanes del mundo este tipo de señales continuas pueden durar años sin derivar en una erupción.
La reunión de hoy ha sido estrictamente informativa y no se ha activado ningún plan de emergencia. La señal es de “muy baja magnitud” y solo ha sido detectada en 10-15 de las estaciones que el IGN tiene repartidas por la Isla.
“Es una señal muy débil que nadie va a sentir”, concluyó Domínguez, insistiendo en que la actividad volcánica de la Isla se mantiene en parámetros similares a los registrados desde 2023.