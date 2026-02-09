El IGN registra 90 terremotos bajo el Teide y explica qué está ocurriendo en las profundidades

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado desde el sábado 7 de febrero en torno a 90 terremotos concentrados en el sector oeste de Las Cañadas del Teide.
Fuentes del IGN detallan que se trata de pulsos de eventos de baja frecuencia, con algunos terremotos de tipo híbrido intercalados, a una profundidad aproximada de entre 10 y 12 kilómetros.
Se trata de una zona donde ya se han registrado episodios similares en los últimos años y este tipo de actividad forma parte del comportamiento habitual del sistema volcánico de Tenerife, inciden desde el IGN.
El número total de eventos detectados durante los últimos tres días está en torno a los 90, aunque hay ciertos periodos de tiempo en los que resulta difícil contabilizarlos debido al solape de los eventos.
La serie de terremotos más destacada del fin de semana
El IGN destaca una serie registrada el sábado entre las 18:25 y las 19:00 horas, así como una señal de mayor duración detectada este lunes a las 10:23 horas.
Este tipo de señales sísmicas suele estar asociado al movimiento de fluidos en profundidad, un proceso habitual en sistemas volcánicos activos como el de Tenerife.
Con la información disponible en este momento, el IGN no observa indicios de cambio significativo en el estado del sistema volcánico de la Isla.
No obstante, el IGN continúa con la vigilancia permanente de la actividad sísmica y volcánica de la Isla, prestando especial atención a la evolución de estas señales, agregan las fuentes.