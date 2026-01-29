Eduardo Suárez, sismólogo del IGN, aclara la alta actividad sísmica en el Teide: “30 terremotos en esta semana”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado desde la madrugada del lunes 26 de enero, una serie de alrededor de 30 terremotos en el entorno de Pico Viejo, situado al oeste de la caldera de Las Cañadas del Teide, en la isla de Tenerife.
Los seísmos comenzaron a detectarse a las 1:11 horas del lunes, aunque no han sido percibidos por la población, se concentran en el área central de la Isla y forman parte de la actividad habitual del sistema volcánico de Tenerife.
El sismólogo del IGN, Eduardo Suárez, explicó durante su intervención en RTVC que “desde el pasado 26 de enero empezamos a detectar una serie de seísmos, algunos sueltos y otros en grupo, unos 30 terremotos en total. Aunque informamos de ello, se encuentran dentro de la normalidad en la Isla y no suponen un gran cambio con lo que hemos estado viendo hasta ahora”, señaló el experto.
Según la información oficial, el terremoto de mayor magnitud alcanzó los 2,3 mbLg y se produjo a las 2:25 horas de martes. Los técnicos del IGN han observado que los eventos sísmicos han ido ganando profundidad de forma progresiva, pasando de niveles superficiales a profundidades de hasta 20 kilómetros, un comportamiento considerado habitual en este tipo de enjambres en la zona central de Tenerife.
El último seísmo registrado tuvo lugar durante la madrugada del martes 28 de enero, a las 03:42 horas, con una magnitud de 1,0 y una profundidad de 8 kilómetros, cerrando por el momento este episodio de actividad sísmica en el entorno del Parque Nacional del Teide.