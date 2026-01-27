Ya es oficial: registran 20 terremotos en el Teide desde el lunes

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado desde la madrugada del lunes una serie de alrededor de veinte terremotos en el entorno de Pico Viejo, situado al oeste de la caldera de Las Cañadas del Teide, en la isla de Tenerife. Los movimientos sísmicos comenzaron a registrarse a la 1:11 horas y se han prolongado hasta primera hora de este martes, cuando se produjo el último a las 5:51 horas.
Según los datos oficiales, el seísmo de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 2,3 mbLg y se localizó a las 2:25 horas. Los técnicos del IGN han observado que los eventos han ido ganando profundidad de forma progresiva, pasando de niveles superficiales a alcanzar hasta 20 kilómetros, un comportamiento habitual en este tipo de enjambres en la zona central de la isla.
Desde el organismo estatal explican que esta actividad corresponde a sismos híbridos o de baja frecuencia, que suelen presentarse en forma de pulsos y que son característicos del área de Las Cañadas. Este tipo de señales se repite de manera periódica desde que el IGN mantiene la vigilancia instrumental en el complejo volcánico del Teide, sin que ello implique necesariamente un proceso eruptivo.
Nuevo seísmo en El Hierro
A esta actividad en Tenerife se suma un terremoto de magnitud 3,3 registrado este 20 de enero de 2026 al oeste del municipio de El Pinar de El Hierro, también según información del Instituto Geográfico Nacional. El movimiento se produjo a las 11:16 horas (hora local de Canarias), con un epicentro localizado en el mar y a una profundidad de 27 kilómetros.
El IGN ha detallado que el seísmo se localizó en las coordenadas 27.6770 de latitud y -18.1215 de longitud, y ha sido clasificado con magnitud mbLg, el sistema habitual empleado para este tipo de eventos en el archipiélago. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales, ni consta que haya sido sentido de forma generalizada por la población.
Vigilancia permanente del archipiélago
El Instituto Geográfico Nacional recuerda que Canarias se encuentra en una zona de vigilancia sísmica permanente debido a su origen volcánico, por lo que es habitual que se registren movimientos de baja y moderada magnitud tanto en tierra como en el entorno marino de las islas.
El organismo mantiene activo su sistema de seguimiento y ha puesto a disposición de la ciudadanía los canales habituales para consultar la actividad sísmica en tiempo real, conocer recomendaciones de autoprotección y comunicar si algún terremoto ha sido percibido.