Detectan un terremoto de magnitud 3,3 en Canarias

Un terremoto de magnitud 3,3 se ha registrado este 20 de enero de 2026 al oeste del municipio de El Pinar de El Hierro, según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El movimiento sísmico se produjo a las 11.16 horas (hora local de Canarias), con un epicentro localizado en el mar, al oeste de la isla, y a una profundidad de 27 kilómetros, de acuerdo con los datos oficiales del organismo estatal.
Localización y características del seísmo
Según el IGN, el terremoto tuvo lugar en las siguientes coordenadas:
- Latitud: 27.6770
- Longitud: -18.1215
- Magnitud: 3,3
- Profundidad: 27 kilómetros
- Hora UTC: 11:16:40
- Hora local (Canarias): 11:16:40
- Zona: Oeste de El Pinar de El Hierro
El evento sísmico ha sido clasificado con magnitud mbLg, el sistema habitual empleado por el IGN para terremotos de este tipo.
Información oficial del IGN
En su ficha informativa, el Instituto Geográfico Nacional indica que el seísmo se produjo dentro del ámbito de vigilancia sísmica del archipiélago, una zona donde se registran de forma periódica movimientos de baja y moderada intensidad debido al origen volcánico de las islas.
El IGN mantiene activo su sistema de seguimiento y ha puesto a disposición de la ciudadanía los canales habituales para consultar fases del terremoto, informarse sobre qué hacer en caso de seísmo y comunicar si ha sido sentido por la población.
Seguimiento y vigilancia sísmica en Canarias
Canarias cuenta con una red permanente de vigilancia sísmica operada por el Instituto Geográfico Nacional, que monitoriza en tiempo real los movimientos del subsuelo tanto en tierra como en el entorno marino del archipiélago.
Estos registros permiten detectar terremotos de baja magnitud que, en muchos casos, no llegan a ser percibidos por la población, pero forman parte de la actividad geológica normal de las Islas.