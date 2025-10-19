islas

Terremoto de 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria: numerosas personas dicen haberlo sentido

El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, reitera que que este evento "no es preocupante"
Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.

En concreto, este terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad, un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que desde el pasado jueves se está registrando frente a la costa de Fasnia.

Una serie que hasta la mañana de ayer sábado había registrado 40 terremotos de baja intensidad y que en las últimas horas ha sumado 12 nuevos temblores.

El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó este sábado a EFE que estos son “eventos volcanotectónicos”, a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.

También, que este evento frente a la costa de Fasnia “no es preocupante” ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual “habrá que ver cómo evoluciona y si va a más”.

