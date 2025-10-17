Nueva serie sísmica en Tenerife: el IGN registra hasta 15 terremotos en la costa este de la Isla

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de la detección de varios terremotos de origen volcano-tectónico en la isla de Tenerife, registrados durante la noche del jueves y la mañana de este viernes, según los datos publicados por el propio organismo.
Los movimientos sísmicos se localizaron principalmente en la costa del municipio de Fasnia, al este de la Isla, a una profundidad media de unos 25 kilómetros bajo el nivel del mar, y con magnitudes comprendidas entre 0,8 y 2,2 mbLg.
En total, el IGN ha identificado 15 terremotos, de los cuales nueve han podido ser localizados con precisión.
Entre los eventos registrados, el de mayor magnitud, de 2,2 mbLg, tuvo lugar este viernes a las 07:39 horas (UTC) al sureste de Fasnia, con una profundidad estimada de 24 kilómetros.
Otros movimientos destacados se localizaron en la misma zona, con magnitudes de 1,7 mbLg, registrados a las 05:53 y a las 22:26 horas del día anterior, ambos a profundidades entre 25 y 27 kilómetros.
También se detectó un sismo de 1,6 mbLg al este de Arico, a las 10:37 (UTC) del viernes, con una profundidad de 26 kilómetros.
Qué son los terremotos volcano-tectónicos
Según el Ministerio de Fomento, los terremotos volcano-tectónicos se originan por fracturas en la corteza terrestre causadas por la acumulación de esfuerzos internos asociados a procesos volcánicos.
Estos eventos suelen presentarse en forma de enjambres sísmicos cuando se produce una intrusión magmática o una acumulación de gases en el subsuelo, aunque no siempre derivan en actividad eruptiva.
El comportamiento de este tipo de terremotos es similar al de los sismos tectónicos habituales, aunque se diferencian por su localización, su repetición en el tiempo y la distribución de magnitudes. En los eventos volcano-tectónicos, la energía sísmica se libera a través de un mecanismo denominado doble par de fuerzas, con una baja componente isotrópica, lo que indica que el cambio de volumen en la zona fuente es limitado.
El IGN mantiene un seguimiento continuo de la actividad sísmica en el Archipiélago y actualiza los registros en su página web conforme se detectan nuevos eventos.